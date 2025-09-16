Говорю же, ты был в этой "банде" вот по этому ты их тогда и выгораживал
Раньше я их не знал, Президент сказал взять всех неработающих и сделать из начальниками, мы сделали, лично вообще не знал, но так как они ходили в мечеть, читали намаз, молились и везде людям через раз Иншалла, Аллах велик и тд, В чатах, меня закинули в актив двора, это Иншала через раз, меня это взбесило, говорю что мы, в мечети находимся Почему масленницу никогда не справляете, только мусульманские праздники, ну и тд Да, я тогда верил, что эти люди чистую перед Аллахом
Нашел Меня начали покупать 19 июля по моему, ушел я 24го, пробыл там ровно 5 дней и мне эта толпа холуев стала достаточно противна, кто не хвалит руководство, тот оппозиция, передаст, это вообще смешно, откуда слово взяли, ну мразь, для этого там и сидят одинокие брошенные старушки и молодушки без мужиков, хотя есть мужики, их куклами называют как то
Вот тут, еще конкурс на приз Акима не прошел, начался спектакль по обвинению оппозиции в том, что мы не выиграем из за нас, хотя уже и так ясно было, многие дворы и в том числе Уид обошли нас, он и на Новый год нас обошел, но тогда мы добровольно принудительным вымогательством собрали 400 тысяч и баблом завалили наш двор, Уиду такие деньги только снятся Хотя разговор был о том, чтобы помочь той, которую кончили за слово Мерзкие, но пошла кампания против нее и о ней благополучно все забыли и за первое место мы выиграли китайскую колонку за 75 тысяч..
А интересно как бабки собирают, ваши же дети придут сюда на Новый год, постоянное потыкание детьми надоело уже Тем более я уже третий год ставлю елку отдельно, во дворе, снеговиков и тд, примерно на 20 тысяч для Амирки, хоть бы конфетку Амирке подарили, тем более он сам денег отнес, нет же, от жадности чуть не лопнули.. Во время разбития самолета , в тот день, вечером, когда все известно было, азербайджанского, наши Муслимы устроили шабаш ради первого места, НК тогда приходило снимало Я их в Инсте еще подколол, мол вы делаете пир во время чумы, наши мусульмане же молятся в чате через раз, так нельзя говорю НК почему то, их корреспондентка на меня обиделась Мне вот самому интересно за этими пупсиками наблюдать и их холуями
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать