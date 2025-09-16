НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:18
#8881
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
еще меня просили не писать в НГ конкретно и в инсту о них

Жёстко просили, утюгом или паяльником? ))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:19
#8882
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот та бабушка, я ведь целых четыре года у них просил дать ей пульт, еще когда с ними был, на этот раз я их сломал и у меня получилось
А то они зажрались совсем

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:21
#8883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Жёстко просили, утюгом или паяльником? ))

Да никак
Они побаиваются тех, кто меня вырастил
Те люди тоже не просто так, хотя они же меня и предупреждали, не суйся ты в это ОСИ
Теперь я молчу и ничего им не говорю
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:22
#8884
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
еще когда с ними был

Говорю же, ты был в этой "банде" вот по этому ты их тогда и выгораживал :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:23
#8885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут я из довожу с этим пультом для бабушки и для себя за 6000

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:23
#8886
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Они побаиваются тех, кто меня вырастил

Бандиты? :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:27
#8887
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Говорю же, ты был в этой "банде" вот по этому ты их тогда и выгораживал :lol:

Раньше я их не знал, Президент сказал взять всех неработающих и сделать из начальниками, мы сделали, лично вообще не знал, но так как они ходили в мечеть, читали намаз, молились и везде людям через раз Иншалла, Аллах велик и тд,
В чатах, меня закинули в актив двора, это Иншала через раз, меня это взбесило, говорю что мы, в мечети находимся
Почему масленницу никогда не справляете, только мусульманские праздники, ну и тд
Да, я тогда верил, что эти люди чистую перед Аллахом
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:30
#8888
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Бандиты? :-o

Боже, избавь меня
Просто Уважаемые люди
Помню у них работал в Мелане через Е, в четырех казино, просто предприниматели
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:36
#8889
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел
Меня начали покупать 19 июля по моему, ушел я 24го, пробыл там ровно 5 дней и мне эта толпа холуев стала достаточно противна, кто не хвалит руководство, тот оппозиция, передаст, это вообще смешно, откуда слово взяли, ну мразь, для этого там и сидят одинокие брошенные старушки и молодушки без мужиков, хотя есть мужики, их куклами называют как то

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:42
#8890
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут, еще конкурс на приз Акима не прошел, начался спектакль по обвинению оппозиции в том, что мы не выиграем из за нас, хотя уже и так ясно было, многие дворы и в том числе Уид обошли нас, он и на Новый год нас обошел, но тогда мы добровольно принудительным вымогательством собрали 400 тысяч и баблом завалили наш двор, Уиду такие деньги только снятся
Хотя разговор был о том, чтобы помочь той, которую кончили за слово Мерзкие, но пошла кампания против нее и о ней благополучно все забыли и за первое место мы выиграли китайскую колонку за 75 тысяч..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.09.25 - 00:47
#8891
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А интересно как бабки собирают, ваши же дети придут сюда на Новый год, постоянное потыкание детьми надоело уже
Тем более я уже третий год ставлю елку отдельно, во дворе, снеговиков и тд, примерно на 20 тысяч для Амирки,
хоть бы конфетку Амирке подарили, тем более он сам денег отнес, нет же, от жадности чуть не лопнули..
Во время разбития самолета , в тот день, вечером, когда все известно было, азербайджанского, наши Муслимы устроили шабаш ради первого места, НК тогда приходило снимало
Я их в Инсте еще подколол, мол вы делаете пир во время чумы, наши мусульмане же молятся в чате через раз, так нельзя говорю
НК почему то, их корреспондентка на меня обиделась
Мне вот самому интересно за этими пупсиками наблюдать и их холуями

[Исправлено: 111, 16.09.2025 - 01:52]
Профайл
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS