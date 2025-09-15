Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
Отправлено: 15.09.25 - 10:57
Масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов в Костанайской области началась весной этого года. В число "счастливчиков" в регионе вошло шесть объектов - в Костанае, Рудном, Аркалыке, Аманкарагае, Тоболе и Кушмуруне. Однако реконструкция с самого начала не задалась сразу на двух вокзалах. Читать новость
сначала разбомбили все а теперь задумались? как так? то есть, когда КТЖ (как бенефициар), вела демонтаж не знали что нельзя? денег теперь 100% не хватает? Тарифы надо поднять? Нормальный там был ремонт, и что что он был сделан 10 лет назад? парк вагонов изношен более чем наполовину, сама станция нуждается в увеличении путей и модернизации! а они очередную обшивку керамогранитом ставят на первое место. куда смотрят надзорные органы? почему ни у КНБ ни у фиников нет вопросов к этому? Как к монополисту.
единственный способ - вывести его из реестра памятников.
Как у нас все просто... Кинотеатр Кустанай помешал -перестал быть памятником, снесли построили на его костях чертов март
Военкомат помешал -перестал быть памятником, снесли, на его костях строят несуразную халупу на 9 этажей
Теперь вокзал мешает бабки пилить -перестал быть памятником..
Как власти трепетно относятся к памятникам, к истории, архитектуре. Максимум, что они могут - на улице Алтынсарина, неподалёку от интерната имени Алтынсарина (возле которого стоит памятник Алтынсарину) поставить памятник Алтынсарину)))
Величественные здания, хранящие историю, несущие в себе ценность - без разбора уничтожаем в угоду финансовой составляющей.
Вокзалы Костанае, Аркалыке,станция Тобыл и Кокшетау могли бы подождать, тут не было острой необходимости. А вот в Рудном могли бы построить новый вокзал со стороны города, места там хватает,попутно на эти деньги могли бы закупить новые матрасы,белье,обновить вагоны.
