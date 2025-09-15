"Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
Отправлено: 15.09.25 - 18:44
Жители района им. Майлина обратились в «НГ» с жалобой на ситуацию с дорогой, ведущей к пограничному пункту пропуска «Аят». После установки дорожных знаков и металлических арок проезд грузового транспорта через населённый пункт запретили. Читать новость
Он также пояснил, что акимат района поддерживает инициативу жителей по сбору средств на временное улучшение объездной дороги.
Это не инициатива, это вымогательство и рэкет, и этому потыкать нельзя. У нас в ОСИ тоже, добровольно, но принудительно. Покупаешь ключи от шлагбаума например, при его себестоимости в 6000 тенге, но заставляют сдать еще 19 тысяч на якобы нужды для двора, иначе ключ от шлагбаума тебе никто не даст. В итоге это 25 тысяч. Это узаконенное вымогательство.
Во как ты запел, когда тебя от кормушки отогнали "той самой" тряпкой Ну и по традиции напомним читателям, как ты переобулся
....ну ты на виражах помедленней а то и залететь можно в кювет....рэкет это был у нас в лихие 90е а это инициатива желающих которые хотят помочь акимату в его нелёгкое время тут вокзалы надо ремонтировать,небоскрёб возводить,давайте сделаем взносы Марик я да maxsaf будем первыми инициаторами желающих сделать взносы для улучшения дорожного сообщения
....а почему ключи такие дорогие они что сделаны из золота или других драгоценных металлов алмаза?
Никто не знал, пока недавно предприниматель не отковыряла это дело, буквально пару месяцев назад и председатель наконец то показал смету или как там ее, где расписано все про шлагбаум и сколько продали ключей и куда делось Знали только человек 5 от силы, я туда в круг близких лохотронщиков не входил Кстати тема то не про ключ, про вымогательство у предпринимателей и еще у кого то денег на то, чтоб сделать на личные чужие деньги работу за государство
Нет к твоему сожалению Как раз то пару месяцев назад прочитали буквально все меня, как мне сказали вплоть до Акима И кто то на меня пытался навесить то, что аким не дал нам три первых места, а дал другим, в том числе и Уиду, который раннее критиковал Акима, а сейчас принимает почетные подарки от него Уход с Форума НГ как видим только помог ему
