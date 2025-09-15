НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Коттедж за 19 млн тенге или пункт полиции за 20 млн? Что ответили в акимате Рудного на вопросы о скандальном объекте
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52559
Коттедж за 19 млн тенге или пункт полиции за 20 млн? Что ответили в акимате Рудного на вопросы о скандальном объекте
15.09.25 - 19:42
В двухстах метрах от этого недостроя в сентябре торжественно открывали новые фонтаны и ФОКи. А этот модуль, который тоже открывали под камеры в январе, давно следовало бы называть своим именем - не «пункт полиции», а «памятник коррупции».
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12232
15.09.25 - 19:42
#1
Костанайсмкой области
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2422
15.09.25 - 20:09
#2
Это из серии "и так сойдёт".
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
745
15.09.25 - 20:45
#3
Цитата:
Гога:
Костанайсмкой области

Спасибо, исправили
