Отправлено: - 19:42

В двухстах метрах от этого недостроя в сентябре торжественно открывали новые фонтаны и ФОКи. А этот модуль, который тоже открывали под камеры в январе, давно следовало бы называть своим именем - не «пункт полиции», а «памятник коррупции».