НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52559
"Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
Отправлено: 15.09.25 - 18:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители района им. Майлина обратились в «НГ» с жалобой на ситуацию с дорогой, ведущей к пограничному пункту пропуска «Аят». После установки дорожных знаков и металлических арок проезд грузового транспорта через населённый пункт запретили.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46114
Re: "Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги...
Отправлено: 15.09.25 - 18:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он также пояснил, что акимат района поддерживает инициативу жителей по сбору средств на временное улучшение объездной дороги.

Это не инициатива, это вымогательство и рэкет, и этому потыкать нельзя.
У нас в ОСИ тоже, добровольно, но принудительно.
Покупаешь ключи от шлагбаума например, при его себестоимости в 6000 тенге, но заставляют сдать еще 19 тысяч на якобы нужды для двора, иначе ключ от шлагбаума тебе никто не даст.
В итоге это 25 тысяч.
Это узаконенное вымогательство.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28668
"Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
Отправлено: 15.09.25 - 19:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас в ОСИ тоже, добровольно, но принудительно. Покупаешь ключи от шлагбаума например, при его себестоимости в 6000 тенге, но заставляют сдать еще 19 тысяч на якобы нужды для двора, иначе ключ от шлагбаума тебе никто не даст. В итоге это 25 тысяч. Это узаконенное вымогательство.

Во как ты запел, когда тебя от кормушки отогнали "той самой" тряпкой :lol:
Ну и по традиции напомним читателям, как ты переобулся 8-)


"Золотой ключик"

[Исправлено: maxsaf, 15.09.2025 - 20:21]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2135
Re: "Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги...
Отправлено: 15.09.25 - 19:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это не инициатива, это вымогательство и рэкет, и этому потыкать нельзя.


....ну ты на виражах помедленней а то и залететь можно в кювет....рэкет это был у нас в лихие 90е а это инициатива желающих которые хотят помочь акимату в его нелёгкое время тут вокзалы надо ремонтировать,небоскрёб возводить,давайте сделаем взносы Марик я да maxsaf будем первыми инициаторами желающих сделать взносы для улучшения дорожного сообщения
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2135
Re: "Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги...
Отправлено: 15.09.25 - 19:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Покупаешь ключи от шлагбаума например, при его себестоимости в 6000 тенге, но заставляют сдать еще 19 тысяч на якобы нужды для двора, иначе ключ от шлагбаума тебе никто не даст. В итоге это 25 тысяч. Это узаконенное вымогательство.


....а почему ключи такие дорогие они что сделаны из золота или других драгоценных металлов алмаза?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12232
"Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
Отправлено: 15.09.25 - 19:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
при его себестоимости в 6000 тенге

------***Дело в том, что похожий ключ найден в интернете, стоимость которого на АлиЭкспресс в районе 1$-5$ в зависимости от размера партии.***

----Кто -то просто неправду говорить ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28668
"Давайте попробуем объединиться!" - Собрать деньги на ремонт объездной дороги предлагают сельчане в Костанайской области
Отправлено: 15.09.25 - 19:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

6.000 - норм цена, с учётом доставки и программирования, но 25.000 - явно перебор, а он с пеной у рта доказывал, что это нормальная цена, не завышена ни разу, пока сам в той "банде"состоял :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.09.2025 - 20:49]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS