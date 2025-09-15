Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...

Отправлено: - 10:57

сначала разбомбили все а теперь задумались? как так?

то есть, когда КТЖ (как бенефициар), вела демонтаж не знали что нельзя?

денег теперь 100% не хватает?

Тарифы надо поднять?

Нормальный там был ремонт, и что что он был сделан 10 лет назад?

парк вагонов изношен более чем наполовину, сама станция нуждается в увеличении путей и модернизации! а они очередную обшивку керамогранитом ставят на первое место.

куда смотрят надзорные органы? почему ни у КНБ ни у фиников нет вопросов к этому? Как к монополисту.