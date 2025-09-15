НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52557
Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
Отправлено: 15.09.25 - 10:57
Масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов в Костанайской области началась весной этого года. В число "счастливчиков" в регионе вошло шесть объектов - в Костанае, Рудном, Аркалыке, Аманкарагае, Тоболе и Кушмуруне. Однако реконструкция с самого начала не задалась сразу на двух вокзалах.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
908
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 10:57
#1
сначала разбомбили все а теперь задумались? как так?
то есть, когда КТЖ (как бенефициар), вела демонтаж не знали что нельзя?
денег теперь 100% не хватает?
Тарифы надо поднять?
Нормальный там был ремонт, и что что он был сделан 10 лет назад?
парк вагонов изношен более чем наполовину, сама станция нуждается в увеличении путей и модернизации! а они очередную обшивку керамогранитом ставят на первое место.
куда смотрят надзорные органы? почему ни у КНБ ни у фиников нет вопросов к этому? Как к монополисту.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
444
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 11:23
#2
Цитата:
Но новые туалеты трех видов будут на всех вокзалах. Источник:

Короче новые туалеты они строят, а не вокзалы
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1492
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 11:23
#3
Очередной распил под видом хороших намерений. Действующие вокзалы вдруг все разом стали аварийными? Эти сказки детям в садике можно рассказывать.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1765
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 12:02
#4
Цитата:
единственный способ - вывести его из реестра памятников.

Как у нас все просто...
Кинотеатр Кустанай помешал -перестал быть памятником, снесли построили на его костях чертов март

Военкомат помешал -перестал быть памятником, снесли, на его костях строят несуразную халупу на 9 этажей

Теперь вокзал мешает бабки пилить -перестал быть памятником..

Как власти трепетно относятся к памятникам, к истории, архитектуре. Максимум, что они могут - на улице Алтынсарина, неподалёку от интерната имени Алтынсарина (возле которого стоит памятник Алтынсарину) поставить памятник Алтынсарину)))

Величественные здания, хранящие историю, несущие в себе ценность - без разбора уничтожаем в угоду финансовой составляющей.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1765
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 12:07
#5
Под видом реконструкции сейчас можно творить все, что вздумается...
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3860
Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
Отправлено: 15.09.25 - 17:09
#6
Цитата:
vofkakst:
Под видом реконструкции сейчас можно творить все, что вздумается...

да снесли бы уже вокзал так же, как и кинотеатр, да построили бы торговый центр, а где-нибудь сбоку воткнули бы кассы, комнатку для ожидания поездов и выходы на перрон, как на автовокзале :))

[Исправлено: юля елиссева, 15.09.2025 - 18:09]
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16895
Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
Отправлено: 15.09.25 - 17:13
#7
Цитата:
юля елиссева: воткнули бы кассы,
Кассы это уже прошлый век. Можно просто построить оптовку Складская 2. А билеты онлайн продовать. На пероне установить лавочки и норм получится.
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3860
Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае и Рудном застопорился
Отправлено: 15.09.25 - 17:15
#8
Цитата:
Vit:
Кассы это уже прошлый век.

для пенсов и колхозников кассы нужны. А так, насчет оптовки на перроне, мысль отличная :))
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7727
Re: Форс-мажоры и бюрократия: почему ремонт вокзалов в Костанае...
Отправлено: 15.09.25 - 17:52
#9
Вокзалы Костанае, Аркалыке,станция Тобыл и Кокшетау могли бы подождать, тут не было острой необходимости. А вот в Рудном могли бы построить новый вокзал со стороны города, места там хватает,попутно на эти деньги могли бы закупить новые матрасы,белье,обновить вагоны.
