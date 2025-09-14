НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
 
 
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
14.09.25 - 12:18
В Лас-Вегасе на 65-тысячном стадионе «Аллегиант» минувшей ночью прошел поединок в супертяжелой весовой категории между Иваном Дычко (15-0, 14 КО) из Рудного и американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО). В интервью The Ring Дычко отметил значимость для него предстоящего боя.
111
Re: Не знавший поражений на профессиональном ринге...
14.09.25 - 12:18
Ну хоть денег заработал
Кстати почему в статье не говорится о том, сколько кому причитается, ведь это так сказать более главная часть этого шоу под названием профессиональный бокс
юля елиссева
Re: Не знавший поражений на профессиональном ринге...
15.09.25 - 09:13
Первый не мешок в соперниках и поражение. Смотрела бой. Унылое зрелище. Не складывается у кастанайских боксеров в профи...
Житель КСК
Re: Не знавший поражений на профессиональном ринге...
15.09.25 - 09:36
Цитата:
юля елиссева:
у кастанайских

Здравствуйте! Почему так? В чем смысл?
юля елиссева
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
15.09.25 - 10:07
Цитата:
Житель КСК:
Почему так? В чем смысл?

Изображаю из себя понаехавшую релокантку
Vit
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
15.09.25 - 10:09
Цитата:
юля елиссева:
Почему так женщинам нравится как два мужика молотят друг друга?) По мне так хоккей по зрелищней будет. Или фигурное катание, с фантастическими прыжками. :lol:
юля елиссева
Re: Не знавший поражений на профессиональном ринге...
15.09.25 - 15:58
Цитата:
Vit:
Почему так женщинам нравится как два мужика молотят друг друга?)

это от природы. Самка наблюдает за битвой самцов и потом отдается победителю.
Сабыр
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
15.09.25 - 16:48
Цитата:
юля елиссева:
и потом отдается

Мне кажется,незамужние самки после 35 уже наоборот себя ведут,и замужние,когда прибухнут тоже)) Все оч хотят любви))
юля елиссева
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
15.09.25 - 17:06
Цитата:
Сабыр:
осле 35 уже наоборот себя ведут

вы наблюдаете за боями самок и потом отдаетесь победительнице?
