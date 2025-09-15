НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов прокомментировали аким Костаная и подрядчик
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52557
«Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов прокомментировали аким Костаная и подрядчик
Отправлено: 15.09.25 - 16:20
Сегодня на аппаратном совещании журналисты задали немало вопросов на эту тему. Мало того, что большую часть лета ремонты доставляли жителям понятные неудобства. Сейчас налицо угроза уйти в сезон дождей с развороченными тротуарами.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3860
Re: «Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов...
Отправлено: 15.09.25 - 16:20
#1
да всё нормально, всё по плану. когда стукнут морозы, всё быстренько закончат. А по весне снова выделят деньги на перекладывание развалившейся от мороза брусчатки и асфальта.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1765
Re: «Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов...
Отправлено: 15.09.25 - 16:45
#2
Где это видано, что все лето центр города был как после бомбежки? Тротуаров нет, дороги катают - рукотворный коллапс. А что стоит за этим? Насколько острая была необходимость в замене брусчатки?
Что мешало делать все поэтапно - на примере Абая - снять от Гоголя до Толстого, уложить плитку, вскрывать следующий участок? Почему надо так варварски развалить весь центр и так вяло все делать? А люди? А пешеходы? А родители с колясками? А инвалиды? А транспорт? Об этом товарищ аким задумывался?

Уже середина сентября, а тротуары все еще не готовы. Интересно, много наэкономил акимат такими работами? И на сколько пополнится бюджет подрядчиками за невыполнение работ в сроки?
