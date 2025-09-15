Re: «Мы не ковыряемся, брусчатки не было» - Сроки ремонтов...

Отправлено: - 16:45

Где это видано, что все лето центр города был как после бомбежки? Тротуаров нет, дороги катают - рукотворный коллапс. А что стоит за этим? Насколько острая была необходимость в замене брусчатки?

Что мешало делать все поэтапно - на примере Абая - снять от Гоголя до Толстого, уложить плитку, вскрывать следующий участок? Почему надо так варварски развалить весь центр и так вяло все делать? А люди? А пешеходы? А родители с колясками? А инвалиды? А транспорт? Об этом товарищ аким задумывался?



Уже середина сентября, а тротуары все еще не готовы. Интересно, много наэкономил акимат такими работами? И на сколько пополнится бюджет подрядчиками за невыполнение работ в сроки?