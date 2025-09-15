Re: В чемпионате Казахстана по футболу после перерыва сменился...

Плохим танцорам всегда что-то мешает! Пора уже за свои деньги играть, на за бюджетные, и мозг игроков сразу переключится на выигрыши, а не на авось: то поле не такое как в Европе, то сыгранности нет, то мяч квадратный!