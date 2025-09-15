НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52556
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала сентября акимат Костаная оптимизировал целый перечень автобусных маршрутов. Заставил перевозчиков убрать с линий часть машин. Работу транспорта в новых условиях обещали мониторить. Сегодня Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о результатах.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46112
Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравится ему с людьми играть
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1115
Re: «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о...
Отправлено: 15.09.25 - 14:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно надо было не создавать и убрать дармоедов, которые стравливают акимат с населением! У бизнеса есть только цель получить доход любыми путями, а власть должна работать за бюджетные деньги экономно, не транжиря государственные деньги налево и направо, при этом проверяя семь раз, прежде чем выделить какие-то субсидии! После этого должен возникать вопрос у правоохранителей, а почему и кто был заинтересован в выдаче бюджетных денег за перевозку воздуха, и виноват в этом после этого! Власть раздавала налево и направо бюджетные деньги и кроме растраты бюджетных денег ничего не делала! Сейчас взялась за "ум" после окрика главы гос-ва!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1763
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 14:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
стравливают акимат с населением!

У вашего ИИ очень ограниченный словарный запас. Одни и те же слова в каждом после - власть, дармоеды и так далее. Меняется только порядок слов.

По существу - аким собственноручно создает провокационные ситуации. Не экономя средства там, где этого можно избежать, мы урезаем социально-значимые расходы.

Смысл менять прочную брусчатку? Его нет
Смысл менять столбы, которые еще полвека простоят? Его нет

Зато автобусы прям бревно в глазу - и торчит, и мешает, и раздражает.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3854
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 15:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
вашего ИИ очень ограниченный словарный запас.

тут не ограниченности ИИ дело. Просто боту прописали один промт и дали бесплатную версию ИИ. Прописать новый промт боту не хватает ума. А на платную продвинутую версию ИИ, денег жалко.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS