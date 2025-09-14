НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
 
 
N
NG.kz
20.12.07
52556
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 14.09.25 - 20:42
Платон сказал: «Наказание за отказ участвовать в политике - быть управляемым худшими из людей». Мы видим, как это работает сегодня. Пока одни пожимают плечами «Ну и что?!», другие концентрируют власть, отменяют выборность, убирают противовесы.
директор пляжа
директор пляжа
08.08.18
908
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 11:46
Бездарная статья.
Солянка из собственного однобокого мнения из разряда "все плохо, мы все умрем".
обо всем и ни о чем. И поляки тут, и Сократ и войны и рыбу тут же заворачивают.
с кем мы воюем уважаемый?
вам конкретно плохо живется?
причем тут Камерун?
причем тут второй срок если сказано - не ПОЙДЕТ.
если будет приемник - голосуйте против.
конкретно автор уверены? Что дав дорогу молодым - никто дров не наломает и все окончательно не разворуется. НЕТ.
советское гнилое внутри? у каждого было разным, у кого-то не гнилым или вы западный грант отрабатываете? памятники снесли, улицы перименовали, что ж неймется то всем ВАМ.

Автору советую протрезветь и больше такое не писать.
а если приплачивают кто за это, то выражать мысли не так очевидно и радикально.
1
111
17.01.12
46112
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:17
Цитата:
директор пляжа:

Цитата:
Автору советую протрезветь и больше такое не писать. а если приплачивают

Это просто статья, просто мнение и он его никому не навязывает.
Критиковать можно, но не надо так оскорблять и тем более считать кто и почему получает деньги и тем более что он обязан делать
Понимаю, путинизм в голове, зетпатриотизм и тд, но у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли.
К
Карачун
23.04.23
1780
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:33
Цитата:
abaika95:
сразу вспоминается каддафи

Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70 :-)
Влияет возраст. Ещё как. В сорок у твоих действий, даже дурных, есть цель, осязаемая, как-то практически обоснованная. А в 70...сами действия и становятся целью. И наличие в них смысла определяется случайностью :-)
Vit
Vit
09.02.12
16894
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:47
Так диктатора Кадаффи же свергли, и Ливия зажила как в раю) лучше Канады теперь там
директор пляжа
директор пляжа
08.08.18
908
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:49
Цитата:
111:
Понимаю,

не понимаете.

//у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли//
- я выразил

//путинизм в голове, зетпатриотизм и тд//
- кто про что, а вшивый про баню..

//не надо так оскорблять//
- где?

abaika95
abaika95
Казахстан,Костанай
05.03.19
18363
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 13:28
Цитата:
Карачун:
Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70 Влияет возраст. Ещё как.

Если человек в 40 д****б то естественно в 70 он мудрее не станет
Возвращаясь к теме статьи не в стариках дело а этом что часть их них ещё в 40 лет показали какие они д*****в
Трамп долеко не самый адекватный чувак в США был

Фриковатый шоу мен
Но учитывая политические реалии США
Народ выбрал его чем старика с деменцией или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно
Alehander
Alehander
Рудный
07.08.19
444
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 14:19
Бывший глава «Моссада» (2016-2021) и бывший соратник Нетаньяху Йоси Коэн дал интервью лондонской The Times в котором сказал, что Нетаньяху «посвятил всю свою жизнь стране», но, «как и многим хорошим лидерам, ему пришло время уходить». Он оказался «в ловушке» своей коалиции с экстремистами. В итоге: «Нетаньяху не может осуществить изменения, которые нам нужны». Отложим в сторону оценки (хороший – плохой) и обратимся от Нетаньяху к мировым лидерам – тем, кто давно в политике, но которые также «не могут осуществить изменения, которые нам нужны». Имена известны – Путин, Трамп, Си. Ведь ясно, что в мире что-то «сломалось», и «поломка» серьёзна. Есть ли у кого сомнения, что три этих авторитарных (каждый на свой лад) правителя способны предложить миру долгосрочную модель существования? Поджигать бочки с порохом или штопать дыры – это да, ничего другого нет. Поколение трампов, путиных, си должно уйти. Им всем давно пора. Не обязательно, что им на смену придут те, кто всё исправит. Но эти должны уйти. Точнее, их смоет и никто не вспомнит их, когда они растворятся в темноте забвения. Кроме того, вряд ли будущему историку доставит удовольствие запускать руку в наше омерзительное время.
К
Карачун
23.04.23
1780
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 14:21
Цитата:
abaika95:
или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно

Мне думается с протежами, особенно молодыми, есть очень небольшой шанс, а вместе с ним и надежда, что он в какой-то момент "после того как" взбрыкнет и перестанет быть протежой. По мне даже этот шанс лучше чем это многоречивое чудо:-)
