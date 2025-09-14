Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52556
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 14.09.25 - 20:42
Платон сказал: «Наказание за отказ участвовать в политике - быть управляемым худшими из людей». Мы видим, как это работает сегодня. Пока одни пожимают плечами «Ну и что?!», другие концентрируют власть, отменяют выборность, убирают противовесы.
Читать новость
Читать новость
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 11:46
Бездарная статья.
Солянка из собственного однобокого мнения из разряда "все плохо, мы все умрем".
обо всем и ни о чем. И поляки тут, и Сократ и войны и рыбу тут же заворачивают.
с кем мы воюем уважаемый?
вам конкретно плохо живется?
причем тут Камерун?
причем тут второй срок если сказано - не ПОЙДЕТ.
если будет приемник - голосуйте против.
конкретно автор уверены? Что дав дорогу молодым - никто дров не наломает и все окончательно не разворуется. НЕТ.
советское гнилое внутри? у каждого было разным, у кого-то не гнилым или вы западный грант отрабатываете? памятники снесли, улицы перименовали, что ж неймется то всем ВАМ.
Автору советую протрезветь и больше такое не писать.
а если приплачивают кто за это, то выражать мысли не так очевидно и радикально.
Солянка из собственного однобокого мнения из разряда "все плохо, мы все умрем".
обо всем и ни о чем. И поляки тут, и Сократ и войны и рыбу тут же заворачивают.
с кем мы воюем уважаемый?
вам конкретно плохо живется?
причем тут Камерун?
причем тут второй срок если сказано - не ПОЙДЕТ.
если будет приемник - голосуйте против.
конкретно автор уверены? Что дав дорогу молодым - никто дров не наломает и все окончательно не разворуется. НЕТ.
советское гнилое внутри? у каждого было разным, у кого-то не гнилым или вы западный грант отрабатываете? памятники снесли, улицы перименовали, что ж неймется то всем ВАМ.
Автору советую протрезветь и больше такое не писать.
а если приплачивают кто за это, то выражать мысли не так очевидно и радикально.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46112
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:17
Цитата:
Цитата:
Это просто статья, просто мнение и он его никому не навязывает.
Критиковать можно, но не надо так оскорблять и тем более считать кто и почему получает деньги и тем более что он обязан делать
Понимаю, путинизм в голове, зетпатриотизм и тд, но у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли.
директор пляжа:
Цитата:
Автору советую протрезветь и больше такое не писать. а если приплачивают
Это просто статья, просто мнение и он его никому не навязывает.
Критиковать можно, но не надо так оскорблять и тем более считать кто и почему получает деньги и тем более что он обязан делать
Понимаю, путинизм в голове, зетпатриотизм и тд, но у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1780
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:33
Цитата:
Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70
Влияет возраст. Ещё как. В сорок у твоих действий, даже дурных, есть цель, осязаемая, как-то практически обоснованная. А в 70...сами действия и становятся целью. И наличие в них смысла определяется случайностью
abaika95:
сразу вспоминается каддафи
сразу вспоминается каддафи
Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70
Влияет возраст. Ещё как. В сорок у твоих действий, даже дурных, есть цель, осязаемая, как-то практически обоснованная. А в 70...сами действия и становятся целью. И наличие в них смысла определяется случайностью
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16894
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:47
Так диктатора Кадаффи же свергли, и Ливия зажила как в раю) лучше Канады теперь там
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 12:49
Цитата:
не понимаете.
//у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли//
- я выразил
//путинизм в голове, зетпатриотизм и тд//
- кто про что, а вшивый про баню..
//не надо так оскорблять//
- где?
[Исправлено: директор пляжа, 15.09.2025 - 13:50]
111:
Понимаю,
Понимаю,
не понимаете.
//у нас свободная страна и можно выражать свободные мысли//
- я выразил
//путинизм в голове, зетпатриотизм и тд//
- кто про что, а вшивый про баню..
//не надо так оскорблять//
- где?
[Исправлено: директор пляжа, 15.09.2025 - 13:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18363
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 13:28
Цитата:
Если человек в 40 д****б то естественно в 70 он мудрее не станет
Возвращаясь к теме статьи не в стариках дело а этом что часть их них ещё в 40 лет показали какие они д*****в
Трамп долеко не самый адекватный чувак в США был
Фриковатый шоу мен
Но учитывая политические реалии США
Народ выбрал его чем старика с деменцией или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно
Карачун:
Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70 Влияет возраст. Ещё как.
Во! А представьте каким д....м он бы стал в 70 Влияет возраст. Ещё как.
Если человек в 40 д****б то естественно в 70 он мудрее не станет
Возвращаясь к теме статьи не в стариках дело а этом что часть их них ещё в 40 лет показали какие они д*****в
Трамп долеко не самый адекватный чувак в США был
Фриковатый шоу мен
Но учитывая политические реалии США
Народ выбрал его чем старика с деменцией или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 444
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 14:19
Бывший глава «Моссада» (2016-2021) и бывший соратник Нетаньяху Йоси Коэн дал интервью лондонской The Times в котором сказал, что Нетаньяху «посвятил всю свою жизнь стране», но, «как и многим хорошим лидерам, ему пришло время уходить». Он оказался «в ловушке» своей коалиции с экстремистами. В итоге: «Нетаньяху не может осуществить изменения, которые нам нужны». Отложим в сторону оценки (хороший – плохой) и обратимся от Нетаньяху к мировым лидерам – тем, кто давно в политике, но которые также «не могут осуществить изменения, которые нам нужны». Имена известны – Путин, Трамп, Си. Ведь ясно, что в мире что-то «сломалось», и «поломка» серьёзна. Есть ли у кого сомнения, что три этих авторитарных (каждый на свой лад) правителя способны предложить миру долгосрочную модель существования? Поджигать бочки с порохом или штопать дыры – это да, ничего другого нет. Поколение трампов, путиных, си должно уйти. Им всем давно пора. Не обязательно, что им на смену придут те, кто всё исправит. Но эти должны уйти. Точнее, их смоет и никто не вспомнит их, когда они растворятся в темноте забвения. Кроме того, вряд ли будущему историку доставит удовольствие запускать руку в наше омерзительное время.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1780
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
Отправлено: 15.09.25 - 14:21
Цитата:
Мне думается с протежами, особенно молодыми, есть очень небольшой шанс, а вместе с ним и надежда, что он в какой-то момент "после того как" взбрыкнет и перестанет быть протежой. По мне даже этот шанс лучше чем это многоречивое чудо
abaika95:
или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно
или его протеже полудурную Харис молодую причем относительно
Мне думается с протежами, особенно молодыми, есть очень небольшой шанс, а вместе с ним и надежда, что он в какой-то момент "после того как" взбрыкнет и перестанет быть протежой. По мне даже этот шанс лучше чем это многоречивое чудо
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать