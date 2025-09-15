НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
 
 
«С 12 минут до 10-ти сократили интервал» - Аким Костаная о первых результатах мониторинга пассажирских перевозок
Отправлено: 15.09.25 - 12:34
С начала сентября акимат Костаная оптимизировал целый перечень автобусных маршрутов. Заставил перевозчиков убрать с линий часть машин. Работу транспорта в новых условиях обещали мониторить. Сегодня Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о результатах.
Читать новость

Отправлено: 15.09.25 - 12:34
Нравится ему с людьми играть
