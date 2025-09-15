НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Роста тарифов до конца года не будет - правительство
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52555
Роста тарифов до конца года не будет - правительство
Отправлено: 15.09.25 - 10:17
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается. Об этом говорилось на совещании правительства. Совещание было посвящено сдерживанию инфляции.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
354
Re: Роста тарифов до конца года не будет - правительство
Отправлено: 15.09.25 - 10:17
#1
Ждем ноябрь- декабрь и посмотрим, насколько эти кукушки накуковали. Все фамилии опубликовать принародно, чтобы им потом рассылки сделать с ценами, которые не поднимаются
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
830
Re: Роста тарифов до конца года не будет - правительство
Отправлено: 15.09.25 - 11:34
#2
до конца года осталось то три с половиной месяца. Если бы на год хотя бы замахнулись, было бы интересно. А так с января цены опять сорвутся в галоп
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16894
Роста тарифов до конца года не будет - правительство
Отправлено: 15.09.25 - 11:47
#3
Цитата:
рихард:
Вот именно что 3 месяца осталось Можно людей "успокоить" :lol:
