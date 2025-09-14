Отправлено: - 20:42

Миром правят старики. Не мудрые и добрые, а сварливые - те, кто не хочет отпускать прошлое и боится будущего.

Цитата:Молодые тоже не справились. Один обдолбыш и бестолочь вылез в президенты без образования. Не умеющий даже переговоры вести.