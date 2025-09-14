НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52551
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
14.09.25 - 20:42
Платон сказал: «Наказание за отказ участвовать в политике - быть управляемым худшими из людей». Мы видим, как это работает сегодня. Пока одни пожимают плечами «Ну и что?!», другие концентрируют власть, отменяют выборность, убирают противовесы.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16888
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
14.09.25 - 20:42
#1
Цитата:
Миром правят старики. Не мудрые и добрые, а сварливые - те, кто не хочет отпускать прошлое и боится будущего.


Молодые тоже не справились. Один обдолбыш и бестолочь вылез в президенты без образования. Не умеющий даже переговоры вести.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
263
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
14.09.25 - 21:25
#2
Александ! А Вы что предлагаете дать бразды правления молодым, не имеющим опыта? Чисто из физиологии, это будет конец света! Сегодня они, молодые с бабой справится не могут, с детьми у них проблемы... ну давайте ещё и страну им отдадим, пусть порулят, глядишь угробят пол страны. Интересно кому это выгодно?
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
г. Рудный
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1491
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
14.09.25 - 22:50
#3
Чушь собачья! Боятся власть потерять, а при чем здесь возраст? Как будто молодые ее не боятся потерять. Короче, автор набуровил, даже не ожидал от такого на вид умного человека.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Рудный
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
440
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
14.09.25 - 23:24
#4
Цитата:
ZanoZOV:
Александ! А Вы что предлагаете дать бразды правления молодым, не имеющим опыта

У вас молодые это сколько, ну по сравнению с 71- летним? И почему они не имеют опыта? Цитата:
Дантист:
Короче, автор набуровил,

Вы не увидели сути: усиливающийся авторитаризм. Да он может быть в любом возрасте, но сейчас именно старики создают проблемы в мире. Я поэтому и написал о разных стариках. А именно о тех кто хочет жить вечно и править вечно.Цитата:
Vit:
без образования.

Диплом с отличием юриста не считается? Кто-то пересмотрел Киселева?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28659
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 02:31
#5
Цитата:
Alehander:
но сейчас именно старики создают проблемы в мире.

Типичная "ошибка выжившего". Мы не видим того же количества проблем, созданных молодыми правителями, потому что их нет. Если бы все правители были молодыми - количество проблем было бы в разы больше.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1775
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 06:23
#6
...и тут же, решив что автор не достаточно убедителен, старичьё решило наглядно продемонстрировать собственными примерами утверждения из статьи. :lol:
на самом деле описанные проблемы со стариками есть во-первых не только во власти, но и в бытовой жизни и на рабочих местах, где неприятностей доставляют ничуть не меньше. да и появилась она уже сильно давно, чего автор только сейчас спохватился не понятно.
Цитата:
maxsaf:
Мы не видим того же количества проблем, созданных молодыми правителями, потому что их нет

то то сейчас французы, грузины, украинцы и казалось бы...канадцы поржали. :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28659
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 07:30
#7
Цитата:
Карачун:
то то сейчас французы, грузины, украинцы и казалось бы...канадцы поржали.

Как ни странно, всем перечисленным сейчас не до смеха.

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28659
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 08:23
#8
Согласно исследованию Pew Research Center (по состоянию на май 2024 года), доля мировых лидеров по возрастным группам распределяется следующим образом:
30-49 лет: около 19%
50-59 лет: около 22%
60 лет и старше: около 59%

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Саудовская Аравия): 89 лет
Харальд V (Норвегия): 88 лет
Какие-то проблемы от них?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1775
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 08:23
#9
Цитата:
maxsaf:
Как ни странно, всем перечисленным сейчас не до смеха.

Я у них конечно не спрашивал, но быть может кому-нибудь будет любопытно и он поинтересуется хотят ли эти люди какого-нибудь старпера во власти видеть :-)
В конце концов на этих ребят хотя бы просто смотреть не противно.
:-)
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1775
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 08:29
#10
Цитата:
maxsaf:

С саудитами вопрос конечно довольно скользкий, а у короля...да кто ж у него там что спрашивает!? Есть и есть, пущай себе в сторонке полежит :-)
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18360
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 08:35
#11
Цитата:
Миром правят старики. Не мудрые и добрые, а сварливые - те, кто не хочет отпускать прошлое и боится будущего.



Назарбаев пришел к власти в республике ему было 51 год до этого он ещё совсем молодым был руководителем советской республики
Путин стал президентом в 49

Старики?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1775
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 08:39
#12
Цитата:
maxsaf:

Че ж вы не отметили что по данным того же пеу-чего-то-там 49 процентов респондентов в сша считают что лучшим возрастом для президента является от 50-ти до 60-ти лет? 24 процента 60-70 и только 3!!!! что старше 70-ти :-)
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
369
Александр ОЛЕЙНИК: Портрет времени
15.09.25 - 09:23
#13
[img][/img]

Возраст руководителей стран участниц ООН
(запромтил Qwen3)
