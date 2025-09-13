Друзья, всем желаю хорошего выходного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
111: Как то мы пропустили, что наша Элита ударила авиабомбой по пенсионерам, которые пришли за пенсией Убито свыше 20ти пенсионеров Ну тут разные мнения и даже о том, что можно было их не убивать, но в основном наши зетпатриоты говорят что правильно, ведь они кормили пирожками нацистов и остальных украинцев, что сродни военному преступлению А вы как думаете?
Наши зетпатриоты не владеют полной информацией. Вот российский ура-патриот Максим Калашников (В миру Кучеренко) ниже в видео говорит: Нужно сказать Украине досвидание и сделать из своей страны конфетку, новую мобилизацию Россия не потянет и экономика начнёт падать втрое быстрее и.т.д.
Если действительно великие россияне, как планируют, разработают "Эликсир молодости", элита и граждане будут жить по 150 лет, тогда незаменимых человеческих ресурсов будет много и точно из страны конфетку сделают
Карачун: Рекомендую посмотреть по части житья до 150-ти.
Карачун: И что самое примечательное это как раз таки россияне, самые что ни на есть.
Выше про 150 лет - была добрая ирония.
Посмотрел, биолог Михаил Никитин, в основном говорит про - обезьян, мышей, собак, дельфинов, касаток и.т.д. мол никакой живой организм на земле не живёт вечно. В реалиях всё слишком сложно и многое не разгадано. Работы по продлению жизни, скорее всего проводятся комплексно, с привлечением многих специалистов. Условно, Вселенная и Природа хранят свои секреты за семью замками, эволюция, медицина и.т.д. не стоят на месте, развиваются. Навряд ли великие россияне, в ближайшее время разработают "Эликсир бессмертия" или "Эликсир молодости"
Kairat stayer: . В реалиях всё слишком сложно и многое не разгадано.
Да ладно, человек даже механизм предложил, правда с побочными эффектами, ну это уж как водится. Беда только в том, что с готовой особью ничего сделать не выйдет. А коли так, то кому оно нафиг упало? Разве что чисто из академического интереса. А насчет работ совместных это уж будьте уверены, завсегда найдутся граждане готовые доить безмозглых владельцев или распределителей куч денег, обещая им всё что в их тупэньку голову взбредёт.
таноми52: Как мало мы, обыватели, знаем о мироздании...
Ууу, практически вообще ничего да и когда нам!? выпендриваться друг перед другом надо, не до того. кстати прикольно на мой взгляд, весь этот выпендреж и вообще соревновательность на нашу выживаемость сейчас вообще никак не влияют, но тем больше мы "стараемся". потому что механизм есть и он будет работать даже в условиях отсутствия необходимости в нём, выдавая всякие дурацкие артефакты, типа аллергий или необоснованных страхов. впрочем мне в принципе Никитин как лектор нравится. Есть такие лекторы, талантливые в этом деле что ли, которые могут прямо увлечь рассказом. Условные Северинов, Дробышевский или Гельфанд, как бы не импонировали своим потрясающим цинизмом, рассказывают всё же не столь интересно.
