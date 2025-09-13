НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
10.06.22
4645
Флуд и оффтопик (часть 9)
13.09.25 - 13:31
111:
Ты же начал говорить что матов от тебя не было, потому сказал что ты врешь, или это просто ложь?

Я ничего не начинал, тебя материть мало...
А выкладывать личную переписку, да ещё в извращённой форме - подло. Ниже плинтуса.
17.01.12
46104
Флуд и оффтопик (часть 9)
13.09.25 - 14:21
Эл-починно:

Цитата:
ничего не начинал, тебя материть мало... А выкладывать личную переписку, да ещё в извращённой форме - подло.

Подло в личку меня материть и где ты увидел извращенную форму?
Я наоборот защищал тебя, чтоб не выкинули..
А ты еще и неблагодарен..
Я бы такому человеку , заботящемуся, руки целовал..

maxsaf
27.05.18
28655
Флуд и оффтопик (часть 9)
13.09.25 - 20:24
111:
Не тактично было тебе их подставлять. Терпи теперь. :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7467
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 09:44
Друзья, всем желаю хорошего выходного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

111:
Как то мы пропустили, что наша Элита ударила авиабомбой по пенсионерам, которые пришли за пенсией Убито свыше 20ти пенсионеров Ну тут разные мнения и даже о том, что можно было их не убивать, но в основном наши зетпатриоты говорят что правильно, ведь они кормили пирожками нацистов и остальных украинцев, что сродни военному преступлению А вы как думаете?


Наши зетпатриоты не владеют полной информацией. Вот российский ура-патриот Максим Калашников (В миру Кучеренко) ниже в видео говорит: Нужно сказать Украине досвидание и сделать из своей страны конфетку, новую мобилизацию Россия не потянет и экономика начнёт падать втрое быстрее и.т.д.

Если действительно великие россияне, как планируют, разработают "Эликсир молодости", элита и граждане будут жить по 150 лет, тогда незаменимых человеческих ресурсов будет много и точно из страны конфетку сделают :lol: :lol: :lol:


23.04.23
1771
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 11:51
Kairat stayer:
Если действительно великие россияне, как планируют, разработают "Эликсир молодости", элита и граждане будут жить по 150 лет,

Рекомендую посмотреть по части житья до 150-ти. Название не совсем релевантное но они в том числе и увеличение продолжительности жизни затрагивают.


И что самое примечательное это как раз таки россияне, самые что ни на есть. :-)

17.01.12
46104
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 12:09
Kairat stayer:

Цитата:
Вот российский ура-патриот Максим Калашников (В миру Кучеренко)

Ну этот хоть честный и себя честно называет фашистом..
Эх, наш русский мир, к коему принадлежу и я, радует что в нем есть хоть капля честных и порядочных, как я и Калашников..
Kairat stayer
28.05.18
7467
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 13:54
Карачун:
Рекомендую посмотреть по части житья до 150-ти.


Цитата:
Карачун:
И что самое примечательное это как раз таки россияне, самые что ни на есть.


Выше про 150 лет - была добрая ирония.

Посмотрел, биолог Михаил Никитин, в основном говорит про - обезьян, мышей, собак, дельфинов, касаток и.т.д. мол никакой живой организм на земле не живёт вечно. В реалиях всё слишком сложно и многое не разгадано. Работы по продлению жизни, скорее всего проводятся комплексно, с привлечением многих специалистов. Условно, Вселенная и Природа хранят свои секреты за семью замками, эволюция, медицина и.т.д. не стоят на месте, развиваются. Навряд ли великие россияне, в ближайшее время разработают "Эликсир бессмертия" или "Эликсир молодости" 8-) 8-) 8-)

23.04.23
1771
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 14:18
Kairat stayer:
. В реалиях всё слишком сложно и многое не разгадано.

Да ладно, человек даже механизм предложил, правда с побочными эффектами, ну это уж как водится. Беда только в том, что с готовой особью ничего сделать не выйдет. А коли так, то кому оно нафиг упало? Разве что чисто из академического интереса.
А насчет работ совместных это уж будьте уверены, завсегда найдутся граждане готовые доить безмозглых владельцев или распределителей куч денег, обещая им всё что в их тупэньку голову взбредёт. :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7467
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 14:51
Карачун:
А насчет работ совместных это уж будьте уверены, завсегда найдутся граждане готовые доить безмозглых владельцев или распределителей куч денег, обещая им всё что в их тупэньку голову взбредёт.


Согласен, тем более, выше сомневаюсь в конечном результате :lol: :lol: :lol:

maxsaf
27.05.18
28655
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 18:31
111:
радует что в нем есть хоть капля честных и порядочных, как я и Калашников..

Тебя точно нет в этом списке, 200% :lol:
таноми52
08.02.17
4358
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 19:23
Карачун

Очень интересное видео!
Как мало мы, обыватели, знаем о мироздании... :-o
Vit
09.02.12
16888
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 20:37
Карачун:

Цитата:
таноми52:

Заинтриговали. Че там за такое видео. У меня не открывается. Наверно потому что я щас в России что ли?

maxsaf
27.05.18
28655
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 20:47
таноми52:
Очень интересное видео!

Согласен. Жаль, мракобесия от этого меньше не становится.
таноми52
08.02.17
4358
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 21:22
Vit:
У меня не открывается. Наверно потому что я щас в России что ли?


Да, там проблемы с интернетом. По вацапу могу только переписываться, звук не идёт. Брат жалуется, что ютуб не доступен. Вроде бы грозятся вообще мобильную связь отключить :-o
23.04.23
1771
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.09.25 - 22:04
таноми52:
Как мало мы, обыватели, знаем о мироздании...

Ууу, практически вообще ничего :lol:
да и когда нам!? выпендриваться друг перед другом надо, не до того. кстати прикольно на мой взгляд, весь этот выпендреж и вообще соревновательность на нашу выживаемость сейчас вообще никак не влияют, но тем больше мы "стараемся". потому что механизм есть и он будет работать даже в условиях отсутствия необходимости в нём, выдавая всякие дурацкие артефакты, типа аллергий или необоснованных страхов.
впрочем мне в принципе Никитин как лектор нравится. Есть такие лекторы, талантливые в этом деле что ли, которые могут прямо увлечь рассказом. Условные Северинов, Дробышевский или Гельфанд, как бы не импонировали своим потрясающим цинизмом, рассказывают всё же не столь интересно.
