Отправлено: - 13:31

111:

Ты же начал говорить что матов от тебя не было, потому сказал что ты врешь, или это просто ложь?

Цитата:Я ничего не начинал, тебя материть мало...А выкладывать личную переписку, да ещё в извращённой форме - подло. Ниже плинтуса.