Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46104
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 08:00
Цитата:
Цитата:
Зачем врать?
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?
Да ты только недавно писал о том, где я был все эти 8 лет, когда нацисты убивали детей и бомбили Донбасс.
Интересные вы, за собой не замечаете, вводя в заблуждение редакцию..
maxsaf:
Цитата:
А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?
Зачем врать?
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?
Да ты только недавно писал о том, где я был все эти 8 лет, когда нацисты убивали детей и бомбили Донбасс.
Интересные вы, за собой не замечаете, вводя в заблуждение редакцию..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 08:32
Цитата:
Это было в ответ на твои действия. Просто так это никому не надо.
111:
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?
Это было в ответ на твои действия. Просто так это никому не надо.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 09:01
Цитата:
Цитата:
Да, не освещаем. Потому что мы сообщаем о событиях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану.
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.
СМИ - это не только производство новостей. Это еще и возможность для их обсуждения.
Цитата:
Это - не наша работа. Ветка Флуд - для обсуждения. И недостатка в альтернативных комментариях я не вижу. Если будут нарушения и с той, и с другой стороны - будем принимать меры. Если мы этих нарушений, по вашему мнению, не видим - сообщайте мне.
maxsaf:
Во флуде постоянно педофилы и прочие насильники армии РФ. А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?
Во флуде постоянно педофилы и прочие насильники армии РФ. А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?
Цитата:
maxsaf:
Вы сами ни то ни другое не освещаете
Вы сами ни то ни другое не освещаете
Да, не освещаем. Потому что мы сообщаем о событиях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану.
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.
СМИ - это не только производство новостей. Это еще и возможность для их обсуждения.
Цитата:
maxsaf:
Или вы ждёте добровольца из числа z-поклонников, которые за вас будут вторую часть вашей работы делать?
Или вы ждёте добровольца из числа z-поклонников, которые за вас будут вторую часть вашей работы делать?
Это - не наша работа. Ветка Флуд - для обсуждения. И недостатка в альтернативных комментариях я не вижу. Если будут нарушения и с той, и с другой стороны - будем принимать меры. Если мы этих нарушений, по вашему мнению, не видим - сообщайте мне.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 09:02
Цитата:
Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.
maxsaf:
Никто не заставит на нем говорить или писать, как вы правильно заметили, но для модерации овладения, то есть понимания, уже достаточно.
Никто не заставит на нем говорить или писать, как вы правильно заметили, но для модерации овладения, то есть понимания, уже достаточно.
Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 09:51
Цитата:
Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)
Тимур Гафуров:
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей.
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей.
Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.09.25 - 15:22
Цитата:
Повторяю:
Цитата:
maxsaf:
Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)
Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)
Повторяю:
Цитата:
Тимур Гафуров:
И баланс там выстраивается только самими пользователями.
И баланс там выстраивается только самими пользователями.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.09.25 - 18:53
Цитата:
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
Тимур Гафуров:
Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.
Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46104
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.09.25 - 20:19
Цитата:
Цитата:
Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..
maxsaf:
Цитата:
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.09.25 - 19:14
Цитата:
Тебе было скучно, и ты их подставил, перейдя на казахский язык на этом форуме. Согласен, ты поступил не очень тактично.
111:
Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..
Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..
Тебе было скучно, и ты их подставил, перейдя на казахский язык на этом форуме. Согласен, ты поступил не очень тактично.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10396
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.09.25 - 19:49
Цитата:
Я бы не нанимал,форум рускоязычный,есть определённые правила,мне бы например проще было удалить сообщения на другом языке чем брать на работу людей ,платить им з\п
maxsaf:
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
Я бы не нанимал,форум рускоязычный,есть определённые правила,мне бы например проще было удалить сообщения на другом языке чем брать на работу людей ,платить им з\п
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать