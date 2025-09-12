Отправлено: - 09:01

maxsaf:

Во флуде постоянно педофилы и прочие насильники армии РФ. А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?

maxsaf:

Вы сами ни то ни другое не освещаете

maxsaf:

Или вы ждёте добровольца из числа z-поклонников, которые за вас будут вторую часть вашей работы делать?

Цитата:Цитата:Да, не освещаем. Потому что мы сообщаем о событиях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану.А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.СМИ - это не только производство новостей. Это еще и возможность для их обсуждения.Цитата:Это - не наша работа. Ветка Флуд - для обсуждения. И недостатка в альтернативных комментариях я не вижу. Если будут нарушения и с той, и с другой стороны - будем принимать меры. Если мы этих нарушений, по вашему мнению, не видим - сообщайте мне.