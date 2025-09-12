НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 08:00
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?

Зачем врать?
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?
Да ты только недавно писал о том, где я был все эти 8 лет, когда нацисты убивали детей и бомбили Донбасс.
Интересные вы, за собой не замечаете, вводя в заблуждение редакцию..
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 08:32
Цитата:
111:
Вы когда писали про зверства украинцев особенно в первые два года войны, не замечали этого?

Это было в ответ на твои действия. Просто так это никому не надо.
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 09:01
Цитата:
maxsaf:
Во флуде постоянно педофилы и прочие насильники армии РФ. А чё, с другой стороны только зайчики пушистые и розовые единороги?

Цитата:
maxsaf:
Вы сами ни то ни другое не освещаете

Да, не освещаем. Потому что мы сообщаем о событиях, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану.
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.
СМИ - это не только производство новостей. Это еще и возможность для их обсуждения.
Цитата:
maxsaf:
Или вы ждёте добровольца из числа z-поклонников, которые за вас будут вторую часть вашей работы делать?

Это - не наша работа. Ветка Флуд - для обсуждения. И недостатка в альтернативных комментариях я не вижу. Если будут нарушения и с той, и с другой стороны - будем принимать меры. Если мы этих нарушений, по вашему мнению, не видим - сообщайте мне.
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 09:02
Цитата:
maxsaf:
Никто не заставит на нем говорить или писать, как вы правильно заметили, но для модерации овладения, то есть понимания, уже достаточно.

Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 09:51
Цитата:
Тимур Гафуров:
А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей.

Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
12.09.25 - 15:22
Цитата:
maxsaf:
Ваши читатели несколько раз говорили, что их педофилы и насильники не интересуют (за исключением одного 'особенного" читателя)

Повторяю:
Цитата:
Тимур Гафуров:
И баланс там выстраивается только самими пользователями.
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
13.09.25 - 18:53
Цитата:
Тимур Гафуров:
Нет, недостаточно. Для модерации необходим высокий уровень знания языка.

И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
13.09.25 - 20:19
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?

Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
14.09.25 - 19:14
Цитата:
111:
Ну как то не очень тактично думаю лезть в карман редакции и намекать на сегодняшних модераторов, что их можно выкинуть и набрать других, просто так от скуки например..

Тебе было скучно, и ты их подставил, перейдя на казахский язык на этом форуме. Согласен, ты поступил не очень тактично.
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
14.09.25 - 19:49
Цитата:
maxsaf:
И в чем проблема нанять сотрудников, владеющих двумя языками?

Я бы не нанимал,форум рускоязычный,есть определённые правила,мне бы например проще было удалить сообщения на другом языке чем брать на работу людей ,платить им з\п
