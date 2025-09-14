Re: Отпустить меня не хочет родина моя - После каждой встречи...

Отправлено: - 12:24

Крутой поселочек, всегда завидовал ему, когда проезжал мимо него в Дружбу, где тогда жил, из за близости к районному центру, наша то Дружба 150 от района была и еще дорога была плохая, но лучше раза в 26, чем сейчас