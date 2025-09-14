НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Отпустить меня не хочет родина моя - После каждой встречи земляков в Ливановке гадают, увидятся ли еще
 
 
Отпустить меня не хочет родина моя - После каждой встречи земляков в Ливановке гадают, увидятся ли еще
Отправлено: 14.09.25 - 12:24
Было село с богатейшей историей, потом по советской моде нас именовали совхоз «Ливановский». А теперь просто неперспективная точка на карте, которая того и гляди исчезнет. Но, несмотря на все эти грустные обстоятельства, энтузиасты организовали летом встречу земляков. В честь 120-летия села.
Отправлено: 14.09.25 - 12:24
Крутой поселочек, всегда завидовал ему, когда проезжал мимо него в Дружбу, где тогда жил, из за близости к районному центру, наша то Дружба 150 от района была и еще дорога была плохая, но лучше раза в 26, чем сейчас
