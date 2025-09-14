НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
 
 
Не знавший поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко провел главный бой в карьере
Отправлено: 14.09.25 - 12:18
В Лас-Вегасе на 65-тысячном стадионе «Аллегиант» минувшей ночью прошел поединок в супертяжелой весовой категории между Иваном Дычко (15-0, 14 КО) из Рудного и американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО). В интервью The Ring Дычко отметил значимость для него предстоящего боя.
Re: Не знавший поражений на профессиональном ринге...
Отправлено: 14.09.25 - 12:18
Ну хоть денег заработал
Кстати почему в статье не говорится о том, сколько кому причитается, ведь это так сказать более главная часть этого шоу под названием профессиональный бокс
