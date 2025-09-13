Друзья, всем желаю хорошего выходного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
111: Как то мы пропустили, что наша Элита ударила авиабомбой по пенсионерам, которые пришли за пенсией Убито свыше 20ти пенсионеров Ну тут разные мнения и даже о том, что можно было их не убивать, но в основном наши зетпатриоты говорят что правильно, ведь они кормили пирожками нацистов и остальных украинцев, что сродни военному преступлению А вы как думаете?
Наши зетпатриоты не владеют полной информацией. Вот российский ура-патриот Максим Калашников (В миру Кучеренко) ниже в видео говорит: Нужно сказать Украине досвидание и сделать из своей страны конфетку, новую мобилизацию Россия не потянет и экономика начнёт падать втрое быстрее и.т.д.
Если действительно великие россияне, как планируют, разработают "Эликсир молодости", элита и граждане будут жить по 150 лет, тогда незаменимых человеческих ресурсов будет много и точно из страны конфетку сделают
