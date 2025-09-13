Отправлено: - 18:47

Как сообщил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, после принятия нового Налогового кодекса в Казахстане необходимо принять ещё 230 подзаконных актов. Но даже на этом этапе, когда кодекс уже подписан и должен вступить в силу - некоторые депутаты не согласны с новыми правилами. Они касаются так называемой "упрощёнки" для бизнеса.