НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бизнес попрощается с упрощенкой: в Казахстане подготовили “запретительный список“
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52548
Бизнес попрощается с упрощенкой: в Казахстане подготовили “запретительный список“
Отправлено: 13.09.25 - 18:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, после принятия нового Налогового кодекса в Казахстане необходимо принять ещё 230 подзаконных актов. Но даже на этом этапе, когда кодекс уже подписан и должен вступить в силу - некоторые депутаты не согласны с новыми правилами. Они касаются так называемой "упрощёнки" для бизнеса.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7726
Re: Бизнес попрощается с упрощенкой: в Казахстане подготовили...
Отправлено: 13.09.25 - 18:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На моей памяти, уже со счета сбился,который раз налоговая реформа к концу года раздражает новыми правилами обычного обывателя. Оставался бы патент, пусть бы дорожал, но никому не приходилось ломать голову и переживать не вписаться в новые законы
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8379
Re: Бизнес попрощается с упрощенкой: в Казахстане подготовили...
Отправлено: 14.09.25 - 09:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
налоговая реформ


Это сделано с ОДНОЙ единственной ЦЕЛЬЮ: - пополнение казны и собираемость налогов- то есть- что бы "юрики" не работали с "физиками" и все затраты "юриков" не ложились на налоговые ВЫЧЕТЫ, а шли на увеличение размера налога.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS