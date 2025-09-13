НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Народный гаишник»: «Полицейский» против фельдшера
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52547
«Народный гаишник»: «Полицейский» против фельдшера
Отправлено: 13.09.25 - 11:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Обосновали тем, что для скорой помощи и других служб нужен во дворе сквозной проезд. Убрали бы с одной стороны «лежачий полицейский», а с другой оставили, - жалуется Раиса УТЕГЕНОВА на то, что во дворе дома № 63 по ул. Павлова убрали «лежачих полицейских».
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1490
Re: «Народный гаишник»: «Полицейский» против фельдшера
Отправлено: 13.09.25 - 11:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном каждый мэн, считающий себя крутым, напротив своего дома ставит лежачего полицейского и всем пофиг, что это незаконно. А власти делают вид, что не видят, хотя достаточно проехать по частному сектору в новых районах и через каждые 100м спотыкаться о них будешь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS