Re: «Народный гаишник»: «Полицейский» против фельдшера

Отправлено: - 11:32

В Рудном каждый мэн, считающий себя крутым, напротив своего дома ставит лежачего полицейского и всем пофиг, что это незаконно. А власти делают вид, что не видят, хотя достаточно проехать по частному сектору в новых районах и через каждые 100м спотыкаться о них будешь.