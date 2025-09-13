Отправлено: - 10:42

[Исправлено: Kairat stayer, 13.09.2025 - 11:44]

Н.Воронин: А именно с этим у нас и напряженка. Цены на все и постоянно растут. И, кажется, дошли уже до предела. Дальше уже дно. «В 2025 году стоимость хлеба увеличилась на 7,4%. В Костанайской и Акмолинской областях хлеб подорожал на 8,2% и 7,6% соответственно. Меньше всего цены выросли в Мангистауской области - на 0,2%, а в Туркестанской области цена даже снизилась на 1,2%. На фоне роста цен на хлеб фиксируется устойчивое снижение производства свежего хлеба». (Baigenews. 4 сентября 2025 года).Мангистауской областью (0,2%) подорожание хлеба с Костанайской областью (8,2%) сравнивать некорректно. Мангистауская область - является одним из доноров страны, а мы дотационный регион.Неоднократно отмечали, в том числе 20.12.2024 года, что четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.Про нашу область в заметке по ссылке отмечено: Бюджет Костанайской области на будущий год (2025 г.) составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги. Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.Получается 180 млрд тенге собственные доходы, не считая ценных бумаг 402 млрд тенге субвенциями и целевыми трансфертами поступят из республиканского бюджета, а это более 60%. Если не прав, тогда пожалуйста поправьте.Подробнее здесь: