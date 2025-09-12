Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене IP-адресов рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 18:08
Дело Владимира САФРОНОВА рассматривают в суде №2. Мужчину обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ, повлекшем тяжкие последствия. Если его вина будет доказана, Сафронову грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
А почему на скамье подсудимых обычный работник, а не директор ТОО Казтехносвязь?
Ip-телефония довольно развитый сегмент.
Можно себе оформить в России казахстанский номер, например с кодом Алма-Аты, и вам все с Казахстана будут звонить как в Алма-Ату, без всякого межгорода, и даже не понимая что абонент которому звонишь он в другой стране.
У меня на работе тоже есть служебная Ip-телефония, при звонке к заинтересованным контрагентам, как настроили сисадмины, надо набирать сначала код из двух цифр, в доступе все бывшие республики СССР, и другие страны.
На служебном номере IP включен перевод звонка на мобильный, если я не в офисе, и не могу ответить.При входящем на мобильный видно с какой страны звонят, при этом указано что это переадресованный входящий, но такая функция тоже стоит денег, так как оператор мобильного такую функцию предлагает в купе с Ip-провайдером
Ip-телефония хорошая штука, но мне не понятно за что судят специалиста компании?
Я тоже в этом не сильно разбираюсь от слова совсем, но ведь например мне с Казахстана звонят как на обычный казахстанский номер, без всякого межгорода
