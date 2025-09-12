Отправлено: - 21:29

Эл-починно:

Мда, далеко ещё в этой стране до цивилизации. О киберзащите, не не слышали. Оставил калитку открытой, а кто зашёл - виноват.

Цитата:Чел делал манипуляцию с IP адресами, то есть менял src адреса. Сама по себе эта операция не может быть незаконной, потому что это же самое делает любой домашний роутер постоянно. Другое дело, что это ломает весь бизнес международных звонков, который и так должен быть сломан с появлением интернета. Как только телефония соединилась с айпи - правила телефонии должны перестать действовать на этой территории. Геолокация по айпи это больше не незыблемый фундамент для биллинговых систем. Тем более, что весь голосовой трафик через интернет уже оплачивается интернет операторами и не должен быть тарифицирован отдельно как голосовой. При классической телефонии была разница куда звонить, соседу в Кустанае или бабушке в Нью Йорк. При ай пи телефонии этой разницы нет. Поэтому звонок в Вацап не стоит ничего, хоть в Нью Йорк, хоть на Багамы. Всю классическую телефонию пора сносить под ноль, оставлять только мессенджеры и айпи телефонию с единым тарифом по всему миру.