Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене IP-адресов рассматривают в суде Костаная
 
 
Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене IP-адресов рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 18:08
Дело Владимира САФРОНОВА рассматривают в суде №2. Мужчину обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ, повлекшем тяжкие последствия. Если его вина будет доказана, Сафронову грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене IP-адресов рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 18:08
#1
maxsaf
#1
А почему на скамье подсудимых обычный работник, а не директор ТОО Казтехносвязь?

Цитата:
Руководство ТОО, осозновая, что для бесперебойного функционирования серверов и пропуска несанкционированного трафика необходим технический специалист, имеющий соответствующую квалификацию, вступило в преступный сговор с неустановленными лицами и с Сафроновым

Тут говорится, что руководство вступило в преступный сговор.

[Исправлено: maxsaf, 12.09.2025 - 19:25]
Re: Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене...
Отправлено: 12.09.25 - 18:13
#2
Цитата:
Действия Сафронова создали угрозу национальной безопасности РК, повлекшую снижение уровня защищенности информационного пространство страны от несанкционированного доступа

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана создало угрозу национальной безопасности внедрив американский старшине в Казахстане, насколько я понимаю, личные данные пользователей через спутники идут прямиком на серверы США, и никак не мониторятся казахстанскими СОРМ. Есть специалисты, которые могут это прокомментировать?
Re: Угрожал национальной безопасности? - Дело о подмене...
Отправлено: 12.09.25 - 18:21
#3
Цитата:
В один день абоненты (почти тысяча компаний, среди которых поликлиники, университеты и коммунальные предприятия) обнаружили, что к ним невозможно дозвониться.

Чьи абоненты? Казахтелекома, Кар-тел или абоненты ТОО Казтехносвязь? Если это их собственные абоненты остались без связи, то почему ущерб предъявляют другие компании, а не Казтехносвязь?
