Отправлено: - 18:09

Руководство ТОО, осозновая, что для бесперебойного функционирования серверов и пропуска несанкционированного трафика необходим технический специалист, имеющий соответствующую квалификацию, вступило в преступный сговор с неустановленными лицами и с Сафроновым

[Исправлено: maxsaf, 12.09.2025 - 19:25]

А почему на скамье подсудимых обычный работник, а не директор ТОО Казтехносвязь?Цитата:Тут говорится, что руководство вступило в преступный сговор.