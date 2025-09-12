НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
16-этажный дом планируют поставить в Костанае - на территории, которую частично занимает рынок «Беркут»
 
 
16-этажный дом планируют поставить в Костанае - на территории, которую частично занимает рынок «Беркут»
Отправлено: 12.09.25 - 15:53
Участок площадью около 13 га входит в район, ограниченный улицами Гоголя, Бородина Урицкого и проспектом Аль-Фараби. Разработку ПДП на него заказало ТОО «Berkut market Kst». Земля - в частной собственности.
Re: 16-этажный дом планируют поставить в Костанае - на...
Отправлено: 12.09.25 - 15:53
#1
я правильно поняла, что на первом рисунке на схеме справа показана планируемая дорога с Аль-Фараби на Гоголя?
16-этажный дом планируют поставить в Костанае - на территории, которую частично занимает рынок «Беркут»
Отправлено: 12.09.25 - 16:23
#2
Цитата:
юля елиссева:
я правильно поняла

Нет судя по картам гугл это просто прямой вьезд на территорию и упирается в Ява парк. Но логично становится продолжение удл. железнодорожная и соотвественно соединение вдоль "явыпарк" этих дорог
