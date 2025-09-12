Отправлено: - 16:06

Прохожие посмеялись над мемами, которые подросток демонстрировал на экране, а вот организация его шутку не оценила. В полицию поступило заявление от владельца экрана

Цитата:Владелец заберите заявление. Ведь прохожие посмеялись. Парень поднял всем настроение в наше не лёгкое время.