Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на нем... мемы
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52544
Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на нем... мемы
Отправлено: 12.09.25 - 14:38
За шалость 14-летнего школьника теперь придется отвечать его родителям. Мальчик решил опробовать лайфхаки из интернета и взломал систему одного из уличных LED-экранов города, чтобы получить к нему доступ.
Читать новость

лимон
лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1575
Re: Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на...
Отправлено: 12.09.25 - 14:38
#1
смышленый малый :lol:
на карандаш, в кадеты его и в киберпол потом
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1760
Re: Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на...
Отправлено: 12.09.25 - 15:15
#2
Фоткали на утюг чтоли?)
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3851
Re: Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на...
Отправлено: 12.09.25 - 15:58
#3
безобидные мемы, а мог и порнуху запустить..
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16883
Re: Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на...
Отправлено: 12.09.25 - 16:06
#4
Цитата:
Прохожие посмеялись над мемами, которые подросток демонстрировал на экране, а вот организация его шутку не оценила. В полицию поступило заявление от владельца экрана


Владелец заберите заявление. Ведь прохожие посмеялись. Парень поднял всем настроение в наше не лёгкое время.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1760
Подросток из Костаная взломал LED-экран, чтобы показать на нем... мемы
Отправлено: 12.09.25 - 16:16
#5
Цитата:
Vit:
Парень поднял всем настроение

Хоть какая-то польза от этого экрана)
