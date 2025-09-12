НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «На особом контроле» - Задержание развозившего проституток таксиста прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52544
«На особом контроле» - Задержание развозившего проституток таксиста прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 12.09.25 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валерию ШЕЛЕПОВУ вменяют организацию притона, с чем не согласны близкие задержанного. По их словам, он не принуждал девушек заниматься проституцией и лишь развозил их по саунам по их же просьбе.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7725
Re: «На особом контроле» - Задержание развозившего проституток...
Отправлено: 12.09.25 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой интерес путанам платить сверх меры (20 тыс) какому-то тексеру, если можно за штуку доехать на адрес. Опера постыдились бы стряпать опг на пустом месте, модет прокатило бы с бомжами или нариками, а тут простые нормальные граждане
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS