vofkakst:

Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое... П

Цитата:Вы мне поясните, конкретно в Рудный какие автобусы ездят? Если вместимостью 25 человек, тогда перевозчику нужно приобрести вместимостью 80-100 пассажиров, выходить с предложениями к местным властям, по их приобретению и.т.д. отметил же выше, также, до изменения маршрута никто-же не возмущался, значит всех всё устраивало. Будем наблюдать за развитием событий, разберутся.