НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52542
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:15
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Валидаторы и алемпэй -лажа полная. Почему забывается главная составляющая - малая вместимость автобусов?...


Так ранее, пока не изменили маршрут движения автобусов №120, никто не возмущался, в том числе граждане и перевозчик. Значит всех всё устраивало, в том числе и вместимость автобусов. Как изменили, перевозчик заявил, что маршрут стал нерентабельным (Начало движения не с Гиппократа, а с Автовокзала). Выше же отметил, что заказчик может изменить маршрут движения автобусов (Отмечено в заметке), предварительно уведомив перевозчика за 10 дней.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:19
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Были бы на маршрутах европейские автобусы -MAN, SETRA, NEOPLAN - с просторным салоном, бОльшим количеством мест да и в целом комфортные - жалоб было бы меньше. Однозначно. В остатке -автобусы новые, но крохотные, теснющие, неудобные, но не показывающие "ажиотаж"...


Пусть перевозчики закупают, вносят предложения в местные органы власти по оказанию содействия (Лизинг и.т.д.), какие проблемы?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1758
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:21
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
какие проблемы

Имеющиеся куда делись?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1758
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:26
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
никто не возмущался,

Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо.
Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем. В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:26
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Имеющиеся куда делись?


Вы имеете ввиду старые, наверное уже отработали свой срок, те же Икарусы, Мерседесы.
Вы какой-то непонятливый, мне как человеку отработавшему в правоохранительном органе не один десяток лет, важно чтобы во главе всего был закон, соблюдались договора и.т.д. Выше неоднократно отмечал, есть договор, нужно его придерживаться.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:34
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое... П


Вы мне поясните, конкретно в Рудный какие автобусы ездят? Если вместимостью 25 человек, тогда перевозчику нужно приобрести вместимостью 80-100 пассажиров, выходить с предложениями к местным властям, по их приобретению и.т.д. отметил же выше, также, до изменения маршрута никто-же не возмущался, значит всех всё устраивало. Будем наблюдать за развитием событий, разберутся.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1758
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 12:37
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
важно чтобы во главе всего был закон

Нив коем случае не спорю и не отрицаю. НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете. Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 13:01
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погуглил, отдельные города закупили для городских парков новые IVECO BUS, Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, конечно европейские и южнокорейские автобусы дорогие и комфортные, бюджеты не всех перевозчиков могут позволить их приобрести. В Караганде QazTehna, выпускает китайские автобусы, места для пассажиров более 50, эти намного дешевле.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 13:03
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне


Сколько сидячих мест? Не 25 наверное, 40 километров перемешаться стоя, конечно не комфортно.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 13:07
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете.


Так, никто маршрут не убрал, а лишь изменили начало движения, пассажиропоток стал меньше. Помню при советах, движения автобусов начиналось с автовокзала, мне 59 лет, хорошо помню те времена.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7461
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 13:26
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем.


Упустил, нужно приобретать большой вместимостью.

Цитата:
vofkakst:
В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности


Выше отметил, что в Караганде выпускают китайские автобусы, которые можно использовать для межгорода, вместимость более 50 (Сидячие места) пассажиров.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS