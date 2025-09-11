Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
Отправлено: 12.09.25 - 12:15
Цитата:
Так ранее, пока не изменили маршрут движения автобусов №120, никто не возмущался, в том числе граждане и перевозчик. Значит всех всё устраивало, в том числе и вместимость автобусов. Как изменили, перевозчик заявил, что маршрут стал нерентабельным (Начало движения не с Гиппократа, а с Автовокзала). Выше же отметил, что заказчик может изменить маршрут движения автобусов (Отмечено в заметке), предварительно уведомив перевозчика за 10 дней.
vofkakst:
Валидаторы и алемпэй -лажа полная. Почему забывается главная составляющая - малая вместимость автобусов?...
Валидаторы и алемпэй -лажа полная. Почему забывается главная составляющая - малая вместимость автобусов?...
Так ранее, пока не изменили маршрут движения автобусов №120, никто не возмущался, в том числе граждане и перевозчик. Значит всех всё устраивало, в том числе и вместимость автобусов. Как изменили, перевозчик заявил, что маршрут стал нерентабельным (Начало движения не с Гиппократа, а с Автовокзала). Выше же отметил, что заказчик может изменить маршрут движения автобусов (Отмечено в заметке), предварительно уведомив перевозчика за 10 дней.
Отправлено: 12.09.25 - 12:19
Цитата:
Пусть перевозчики закупают, вносят предложения в местные органы власти по оказанию содействия (Лизинг и.т.д.), какие проблемы?
vofkakst:
Были бы на маршрутах европейские автобусы -MAN, SETRA, NEOPLAN - с просторным салоном, бОльшим количеством мест да и в целом комфортные - жалоб было бы меньше. Однозначно. В остатке -автобусы новые, но крохотные, теснющие, неудобные, но не показывающие "ажиотаж"...
Были бы на маршрутах европейские автобусы -MAN, SETRA, NEOPLAN - с просторным салоном, бОльшим количеством мест да и в целом комфортные - жалоб было бы меньше. Однозначно. В остатке -автобусы новые, но крохотные, теснющие, неудобные, но не показывающие "ажиотаж"...
Пусть перевозчики закупают, вносят предложения в местные органы власти по оказанию содействия (Лизинг и.т.д.), какие проблемы?
Отправлено: 12.09.25 - 12:21
Цитата:
Имеющиеся куда делись?
Kairat stayer:
какие проблемы
какие проблемы
Имеющиеся куда делись?
Отправлено: 12.09.25 - 12:26
Цитата:
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо.
Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем. В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности
Kairat stayer:
никто не возмущался,
никто не возмущался,
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо.
Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем. В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности
Отправлено: 12.09.25 - 12:26
Цитата:
Вы имеете ввиду старые, наверное уже отработали свой срок, те же Икарусы, Мерседесы.
Вы какой-то непонятливый, мне как человеку отработавшему в правоохранительном органе не один десяток лет, важно чтобы во главе всего был закон, соблюдались договора и.т.д. Выше неоднократно отмечал, есть договор, нужно его придерживаться.
vofkakst:
Имеющиеся куда делись?
Имеющиеся куда делись?
Вы имеете ввиду старые, наверное уже отработали свой срок, те же Икарусы, Мерседесы.
Вы какой-то непонятливый, мне как человеку отработавшему в правоохранительном органе не один десяток лет, важно чтобы во главе всего был закон, соблюдались договора и.т.д. Выше неоднократно отмечал, есть договор, нужно его придерживаться.
Отправлено: 12.09.25 - 12:34
Цитата:
Вы мне поясните, конкретно в Рудный какие автобусы ездят? Если вместимостью 25 человек, тогда перевозчику нужно приобрести вместимостью 80-100 пассажиров, выходить с предложениями к местным властям, по их приобретению и.т.д. отметил же выше, также, до изменения маршрута никто-же не возмущался, значит всех всё устраивало. Будем наблюдать за развитием событий, разберутся.
vofkakst:
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое... П
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое... П
Вы мне поясните, конкретно в Рудный какие автобусы ездят? Если вместимостью 25 человек, тогда перевозчику нужно приобрести вместимостью 80-100 пассажиров, выходить с предложениями к местным властям, по их приобретению и.т.д. отметил же выше, также, до изменения маршрута никто-же не возмущался, значит всех всё устраивало. Будем наблюдать за развитием событий, разберутся.
Отправлено: 12.09.25 - 12:37
Цитата:
Нив коем случае не спорю и не отрицаю. НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете. Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне
Kairat stayer:
важно чтобы во главе всего был закон
важно чтобы во главе всего был закон
Нив коем случае не спорю и не отрицаю. НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете. Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне
Отправлено: 12.09.25 - 13:01
Погуглил, отдельные города закупили для городских парков новые IVECO BUS, Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, конечно европейские и южнокорейские автобусы дорогие и комфортные, бюджеты не всех перевозчиков могут позволить их приобрести. В Караганде QazTehna, выпускает китайские автобусы, места для пассажиров более 50, эти намного дешевле.
Отправлено: 12.09.25 - 13:03
Цитата:
Сколько сидячих мест? Не 25 наверное, 40 километров перемешаться стоя, конечно не комфортно.
vofkakst:
Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне
Одно дело, когда договор затрагивает только 2 стороны, но когда это затрагивает целый город (а в случае 120 маршрута - так вообще два) - это совершенно другое дело, и вопрос должен рассматриваться на более широком уровне
Сколько сидячих мест? Не 25 наверное, 40 километров перемешаться стоя, конечно не комфортно.
Отправлено: 12.09.25 - 13:07
Цитата:
Так, никто маршрут не убрал, а лишь изменили начало движения, пассажиропоток стал меньше. Помню при советах, движения автобусов начиналось с автовокзала, мне 59 лет, хорошо помню те времена.
vofkakst:
НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете.
НО считаю, что такие решения должны быть основаны на всестороннем изучении вопроса, не только цифры с бумажки, а реальное положение вещей. Статистику можно переиначить под себя, думаю, вы не хуже меня это понимаете.
Так, никто маршрут не убрал, а лишь изменили начало движения, пассажиропоток стал меньше. Помню при советах, движения автобусов начиналось с автовокзала, мне 59 лет, хорошо помню те времена.
Отправлено: 12.09.25 - 13:26
Цитата:
Упустил, нужно приобретать большой вместимостью.
Цитата:
Выше отметил, что в Караганде выпускают китайские автобусы, которые можно использовать для межгорода, вместимость более 50 (Сидячие места) пассажиров.
vofkakst:
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем.
Поясню на пальцах. Возил автобус MAN 70 пассажиров. Было хорошо. Вместо него поставили китайско-казахский бус на 23 человека. И тот полный, и тот полный. Раз за рейс прошло (условно-образно) 23 человека, это значит лишь то, что в автобус вошло 23 человека. А то, что остальные 47 не вошли - это другое. Пусть подождут 30 минут до следующего.ведь если бы автобусы были полноформатными, то и пассажиропоток был бы другим совсем.
Упустил, нужно приобретать большой вместимостью.
Цитата:
vofkakst:
В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности
В гонке за поддержку отечественного производителя, власти отказались от комфортабельных "лайнеров" в угоду коробчушкам сродни "ГАЗелям" по вместительности
Выше отметил, что в Караганде выпускают китайские автобусы, которые можно использовать для межгорода, вместимость более 50 (Сидячие места) пассажиров.
