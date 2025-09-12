НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого в разжигании розни задержали в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52542
Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого в разжигании розни задержали в Костанайской области
Отправлено: 12.09.25 - 11:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
42-летнего жителя района имени Беимбета Майлина подозревают в распространении в материалов в социальных сетях, пропагандирующих исключительность и превосходство граждан по признаку их отношения к религии.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
506
Re: Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого...
Отправлено: 12.09.25 - 11:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора, распустили бородатую заразу, выжигать нужно, потом поздно будет, в 1998 году Россия ценой тяжелейших боев вырезала основную массу этой раковой опухоли, Ислам Каримов в Узбекистане также в свое время схлестнулся с этой заразой
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7725
Re: Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого...
Отправлено: 12.09.25 - 11:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На т-токе очень много бородатых последователей в коротких штанишках, девчата тоже в паранже сидят, попутно семечки грызут, пытаются что-то втюхать
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3849
Re: Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого...
Отправлено: 12.09.25 - 12:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бородатый один, а полиции, спецназа, КНБ и прокурорских орда целая. Не перебор на задержание одного?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1778
Re: Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого...
Отправлено: 12.09.25 - 12:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как эти бородачи влезают в мозг нормальным людям? Недавно видел муфтия,который ругал своих,что заводят 2х жён и спят с ними одновременно,такой правоверный тройничёк. А вообще,очень не хотелось бы чтобы мы пошли по пути Ирана,и тем более Афганистана. Почему наши этого не понимают?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS