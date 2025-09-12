Re: Пропагандировал превосходство из-за религии - Подозреваемого...

Отправлено: - 12:58

Как эти бородачи влезают в мозг нормальным людям? Недавно видел муфтия,который ругал своих,что заводят 2х жён и спят с ними одновременно,такой правоверный тройничёк. А вообще,очень не хотелось бы чтобы мы пошли по пути Ирана,и тем более Афганистана. Почему наши этого не понимают?