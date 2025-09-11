НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52540
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1753
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:01
Цитата:
111:
но врать нельзя

Я где-то кому-то соврал??
Чет паранойей попахивает.

То, что вы не поняли шутку - дело сугубо ваше, но везде видеть лжецов - ну клиника уже. Мании преследования еще нет?

:-)
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3848
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:13
как яро нурлыботы топят за акима :))
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7721
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 17:17
Полисмены,как цепные псы,получив команду пошли ее исполнять,даже не ведая о чем речьоснову... На что получала один ответ: "Не могу ничего пояснить". Такой же ответ участковый давал и на вопросы адвоката 
Подобный случай был и со мной, участковый написал в протоколе что купили пиво дербес, 4° который был снят с производства пять лет назад. Судья понял что произошло оплошность и огонь приняли на себя, у него на все есть свое мнение!
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7449
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:31
Цитата:
юля елиссева:
как яро нурлыботы топят за акима :))


А вы за свои слова отвечаете?
Или с вами тоже нужно судится - за распространяемую дезинформацию, 15 лет на пенсии нахожусь, не работаю.
M
Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
11
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 18:10
Юля, боты бывают идейные - эти куда страшнее, чем те, что на окладе.
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3848
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 12.09.25 - 08:37
Цитата:
Messer:
ти куда страшнее, чем те, что на окладе.

я разве писала, что они на окладе?
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2690
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 12.09.25 - 08:55
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи!
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7449
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 12.09.25 - 09:23
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Логика отдельных форумчан непонятная, зачем вешать ярлыки? Приведите свои конкретные аргументы и доводы, какие проблемы?

Выше отметил, что есть договорные обязательства. В договоре прямо прописано, что заказчик (акимат) имеет право корректировать маршрут в одностороннем порядке при уведомлении перевозчика за 10 дней. Это юридическая норма, и перевозчик, подписывая договор, её принял.

Если перевозчик не согласен, есть законные и цивилизованные механизмы: обращение в суд, жалоба в антимонопольный орган, диалог или официальный запрос в акимат. Но сбор подписей и размещение агитационных объявлений не предусмотрен договором и законом. Такие действия (Расклейка объявлений, сбор подписей) могут трактоваться как форма давления на органы власти или протестная акция. Это особенно чувствительно в социальной сфере, где вопрос касается тысяч пассажиров.

Лучше всё-таки вникать в суть и документы, а не ярлыки вешать.
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7449
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 12.09.25 - 10:51
Цитата:
vofkakst:
Люди теперь как селедка в банке - да и черт с ними. Главное - бюджет экономится. Хотя экономится ли?...


Цитата:
Kairat stayer:
Задача не ухудшить комфорт пассажиров, а повысить эффективность данного маршрута. Отмечали же недавно, что основанием служат данные пассажиропотока, статистика загрузки маршрутов, анализ затрат. Если где-то возникает перегрузка, будут корректировать графики и количество рейсов...


Почти четыре года назад на форуме писал (14.12.2021 год, ниже по ссылке), как специально протестировал автобус маршрута 3, тогда народу было столько, что чтобы пробраться к валидатору, пришлось выйти через среднюю дверь и снова зайти через переднюю и оплатить. По ощущениям было - реально как в банке с селёдкой.

Сейчас технически проще: валидаторы позволяют отследить реальный пассажиропоток, особенно в часы пик, в том числе и средний. Думаю, по маршрутам наверняка видно, что загруженность утром и вечером выше нормы, когда начинается и заканчивается рабочий день. Это объективные данные, и именно они могли бы стать основой для аргументов и доводов. Статистика по валидаторам, это, на мой взгляд основа-основ, именно эти данные должны быть отправной точкой. В связке, она объективно покажет, есть ли перегруз, насколько изменения маршрута оправданы и действительно ли они экономят бюджет. Вот это и стоит обсуждать, цифры, факты и документы.

Подробнее здесь:
