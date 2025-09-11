НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
 
 
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
Отправлено: 11.09.25 - 08:12
Большинство директоров школ по-прежнему опасаются брать на себя ответственность за введение ограничений на использование смартфонов во время занятий. Об этом сообщил депутат Мажилиса, экс-министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ.
Читать новость

Re: "Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете...
Отправлено: 11.09.25 - 08:12
#1
докатились. скоро и учителя будут бояться в класс заходить. А может уже боятся
Re: "Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете...
Отправлено: 11.09.25 - 08:32
#2
если в школах запретить смартфоны, то результаты СОР, СОЧ резко упадут. Потому смартфоны и не запрещают и делают вид, что не видят, когда школьники их на СОР-ах и СОЧ-ах используют.
Re: "Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете...
Отправлено: 11.09.25 - 09:09
#3
То что раньше было под запретом - сейчас в порядке вещей. Куда мы катимся?

Раньше - калькулятор, интернет, гелевая ручка, телефон - категорически нельзя!!! А сейчас? В учебниках qr-коды.
Re: "Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете...
Отправлено: 11.09.25 - 10:07
#4
Самая главная проблема в том,что школа не дает ученикам думать как это было в нашем детстве, методом тыка грузят кучу материалов и в итоге в головах одна каша.
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
Отправлено: 11.09.25 - 11:31
#5
Цитата:
vofkakst:
Куда мы катимся?

Как куда? В верном направлении. Хорошим образованием должна обладать элита, а остальным и такое...среднее сойдёт. Подпись поставить сможет, числа на денежных бумажках отличить сможет, ну и что две емкости с пойлом имеют разное название, имитируя обилие выбора, тоже осилит разобрать. Всё, в большинстве случаев бОльших навыков в среднестатистической жизнедеятельности не нужно. Всё что "сверх" это по желанию. И как бы если какого-то родителя или ученика это не устраивает, что помешает ему заниматься самообразованием, или по крайней мере самоисключить для себя телефоны, интернет...гелевые ручки?!
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
Отправлено: 11.09.25 - 11:40
#6
Цитата:
сайлау курманов:
Самая главная проблема в том,что школа не дает ученикам думать как это было в нашем детстве,

Особо-то не привирайте. В вашей школе тоже "думал" строго только тот, кто хотел "думать", да и то, сильно не по любому вопросу. Так это и в нынешней школе можно...опять же, при желании.
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
Отправлено: 12.09.25 - 07:57
#7
Дочь моей работницы (отличница и медалистка) не смогла ответить на простын вопросы геометрия седьмого класс,например сумма углов в треугольнике, что после этого я должен придумать?
"Директора боятся взять ответственность" - депутат о запрете смартфонов в школах
Отправлено: 12.09.25 - 10:41
#8
Цитата:
сайлау курманов:
что после этого я должен придумать?

Что у нас метод оценки знаний никудышный раз, очковтирательство превалирует над реальным результатом два.
Вообще, "отличники и медалисты" это не столько показатель знаний, сколько задротства. Действительно умненькому ребенку не интересно учится в нашей средней школе, ему там просто скучно. И от скуки он теряет интерес к учебе напрочь, поэтому отличником он едва ли станет. Тем более сейчас, когда из школ просто перестали отчислять, оставлять "на второй год", когда не стало условной 8-й школы, куда можно было скинуть весь хлам, не дотягивающий своим поведением или "головой" до спецучреждений. То есть я хочу сказать что не стали хуже учить, стали меньше спрашивать знания с ученика. В том числе и родители, видите ли нельзя п...ть ребенка. Вот и всё, поэтому нынешний медалист знает меньше чем средний советский двоечник. Но по-прежнему, как в советской, так и в нынешней школе можно получить хорошие знания если этого захотеть. Медалистом при этом вряд ли станешь, потому что желание получить знания и желание вые....я находятся на разных полюсах.
