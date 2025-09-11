Отправлено: - 10:41

сайлау курманов:

что после этого я должен придумать?

Цитата:Что у нас метод оценки знаний никудышный раз, очковтирательство превалирует над реальным результатом два.Вообще, "отличники и медалисты" это не столько показатель знаний, сколько задротства. Действительно умненькому ребенку не интересно учится в нашей средней школе, ему там просто скучно. И от скуки он теряет интерес к учебе напрочь, поэтому отличником он едва ли станет. Тем более сейчас, когда из школ просто перестали отчислять, оставлять "на второй год", когда не стало условной 8-й школы, куда можно было скинуть весь хлам, не дотягивающий своим поведением или "головой" до спецучреждений. То есть я хочу сказать что не стали хуже учить, стали меньше спрашивать знания с ученика. В том числе и родители, видите ли нельзя п...ть ребенка. Вот и всё, поэтому нынешний медалист знает меньше чем средний советский двоечник. Но по-прежнему, как в советской, так и в нынешней школе можно получить хорошие знания если этого захотеть. Медалистом при этом вряд ли станешь, потому что желание получить знания и желание вые....я находятся на разных полюсах.