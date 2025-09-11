Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции. Читать новость
Полисмены,как цепные псы,получив команду пошли ее исполнять,даже не ведая о чем речьоснову... На что получала один ответ: "Не могу ничего пояснить". Такой же ответ участковый давал и на вопросы адвоката Подобный случай был и со мной, участковый написал в протоколе что купили пиво дербес, 4° который был снят с производства пять лет назад. Судья понял что произошло оплошность и огонь приняли на себя, у него на все есть свое мнение!
Логика отдельных форумчан непонятная, зачем вешать ярлыки? Приведите свои конкретные аргументы и доводы, какие проблемы?
Выше отметил, что есть договорные обязательства. В договоре прямо прописано, что заказчик (акимат) имеет право корректировать маршрут в одностороннем порядке при уведомлении перевозчика за 10 дней. Это юридическая норма, и перевозчик, подписывая договор, её принял.
Если перевозчик не согласен, есть законные и цивилизованные механизмы: обращение в суд, жалоба в антимонопольный орган, диалог или официальный запрос в акимат. Но сбор подписей и размещение агитационных объявлений не предусмотрен договором и законом. Такие действия (Расклейка объявлений, сбор подписей) могут трактоваться как форма давления на органы власти или протестная акция. Это особенно чувствительно в социальной сфере, где вопрос касается тысяч пассажиров.
Лучше всё-таки вникать в суть и документы, а не ярлыки вешать.
vofkakst: Люди теперь как селедка в банке - да и черт с ними. Главное - бюджет экономится. Хотя экономится ли?...
Цитата:
Kairat stayer: Задача не ухудшить комфорт пассажиров, а повысить эффективность данного маршрута. Отмечали же недавно, что основанием служат данные пассажиропотока, статистика загрузки маршрутов, анализ затрат. Если где-то возникает перегрузка, будут корректировать графики и количество рейсов...
Почти четыре года назад на форуме писал (14.12.2021 год, ниже по ссылке), как специально протестировал автобус маршрута 3, тогда народу было столько, что чтобы пробраться к валидатору, пришлось выйти через среднюю дверь и снова зайти через переднюю и оплатить. По ощущениям было - реально как в банке с селёдкой.
Сейчас технически проще: валидаторы позволяют отследить реальный пассажиропоток, особенно в часы пик, в том числе и средний. Думаю, по маршрутам наверняка видно, что загруженность утром и вечером выше нормы, когда начинается и заканчивается рабочий день. Это объективные данные, и именно они могли бы стать основой для аргументов и доводов. Статистика по валидаторам, это, на мой взгляд основа-основ, именно эти данные должны быть отправной точкой. В связке, она объективно покажет, есть ли перегруз, насколько изменения маршрута оправданы и действительно ли они экономят бюджет. Вот это и стоит обсуждать, цифры, факты и документы.
