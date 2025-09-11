Отправлено: - 10:51

vofkakst:

Люди теперь как селедка в банке - да и черт с ними. Главное - бюджет экономится. Хотя экономится ли?...

Kairat stayer:

Задача не ухудшить комфорт пассажиров, а повысить эффективность данного маршрута. Отмечали же недавно, что основанием служат данные пассажиропотока, статистика загрузки маршрутов, анализ затрат. Если где-то возникает перегрузка, будут корректировать графики и количество рейсов...

Цитата:Цитата:Почти четыре года назад на форуме писал (14.12.2021 год, ниже по ссылке), как специально протестировал автобус маршрута 3, тогда народу было столько, что чтобы пробраться к валидатору, пришлось выйти через среднюю дверь и снова зайти через переднюю и оплатить. По ощущениям было - реально как в банке с селёдкой.Сейчас технически проще: валидаторы позволяют отследить реальный пассажиропоток, особенно в часы пик, в том числе и средний. Думаю, по маршрутам наверняка видно, что загруженность утром и вечером выше нормы, когда начинается и заканчивается рабочий день. Это объективные данные, и именно они могли бы стать основой для аргументов и доводов. Статистика по валидаторам, это, на мой взгляд основа-основ, именно эти данные должны быть отправной точкой. В связке, она объективно покажет, есть ли перегруз, насколько изменения маршрута оправданы и действительно ли они экономят бюджет. Вот это и стоит обсуждать, цифры, факты и документы.Подробнее здесь: