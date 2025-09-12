НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Алматинец решил отремонтировать подъезд за свой счёт и получил штраф
 
 
Алматинец решил отремонтировать подъезд за свой счёт и получил штраф
Отправлено: 12.09.25 - 00:18
Житель Алматы решил сделать, как он считал, доброе дело: отремонтировать подъезд многоквартирного дома за собственные деньги. Однако полицейские увидели в его действиях нарушение и выписали штраф.
Читать новость

Re: Алматинец решил отремонтировать подъезд за свой счёт и...
Отправлено: 12.09.25 - 00:18
#1
Новая инструкция как избежать штрафы:
Ремонтировать,красить подъезды нужно ночью, утром после себя мусор убрать.

Так же с цветами. Вечером посадил во дворе, сделал селфи, отправил друзьям какой красивый у меня двор. Потом выкопал утром. Аккуратно лунки присыпал.

Утром местный участковый будет делать обход. А у вас всё в ажуре. Подъезд не кто не красит. Цветов нету во дворе. Докопаться не до чего

Пользуйтесь.

Вместе мы сделаем наш мир лучше(с) 8-)
Алматинец решил отремонтировать подъезд за свой счёт и получил штраф
Отправлено: 12.09.25 - 01:13
#2
Тем не менее, участковый должен иметь собственное мнение как тот судья (я про него писал вчера здесь) и хотя бы иногда включать голову и дружить со здравым смыслом
