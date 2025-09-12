Отправлено: - 00:18

Новая инструкция как избежать штрафы:Ремонтировать,красить подъезды нужно ночью, утром после себя мусор убрать.Так же с цветами. Вечером посадил во дворе, сделал селфи, отправил друзьям какой красивый у меня двор. Потом выкопал утром. Аккуратно лунки присыпал.Утром местный участковый будет делать обход. А у вас всё в ажуре. Подъезд не кто не красит. Цветов нету во дворе. Докопаться не до чегоПользуйтесь.Вместе мы сделаем наш мир лучше(с)