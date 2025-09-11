Отправлено: - 17:37

Vit:

А потом директора прокладки. Найдут где нибудь на лазурном берегу с нашими деньгами.

Стандартная схема

Цитата:Не исключено.Удобно было через - Каспи.Побежал я в баню, посмотрим что скажет Макс, как у них в цивилизованном мире за коммунальные услуги оплату производят