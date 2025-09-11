НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Водительские права изменят внешний вид ради экономии в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52539
Водительские права изменят внешний вид ради экономии в Казахстане
Отправлено: 11.09.25 - 20:37
В Казахстане меняются водительские права и техпаспорта. Сам пластик сохранится привычным, а вот встроенный чип из него исчезнет. Соответствующие поправки уже подготовлены и вынесены на обсуждение.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
828
Re: Водительские права изменят внешний вид ради экономии в...
Отправлено: 11.09.25 - 20:37
#1
вообще уже задолбали своими нововведениями. Думаю, что очень многие солидарны
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16882
Re: Водительские права изменят внешний вид ради экономии в...
Отправлено: 11.09.25 - 21:40
#2
Можно сразу было бы поменять розовый фон, на небесно-голубой, цвета флага.
Кстати красиво и патриотично получилось бы.
Ведь все равно к этому придёте,лет через 5 или раньше.
И опять будите нервировать людей :lol:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1753
Re: Водительские права изменят внешний вид ради экономии в...
Отправлено: 11.09.25 - 22:03
#3
А не Дженифер ли это Лопес? И почему на картинке написано, что очки обязательны, а она без очков? Что за корявая нейросеть??? Не считается ли это распространением заведомо ложной информации, пусть даже и сгенерированной нейросетями?
