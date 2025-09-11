Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 11.09.25 - 11:32
Цитата:
Ты вчера был пьяный, поэтому так ничего и не понял. Сегодня трезвый, но толку не прибавилось
111: Он соврал, как оказалось, мне подсунул статью из ИИ и сказал что это какая то там 174я статья Это да, это ложь. Потому что тут в вопросах редакции он пояснил что это ИИ Мне же сказал другое во Флуде, что это статья
Ты вчера был пьяный, поэтому так ничего и не понял. Сегодня трезвый, но толку не прибавилось
Отправлено: 11.09.25 - 11:34
А че там ГИП написал?
Я не успел прочитать. Походу че то интересное)
Я не успел прочитать. Походу че то интересное)
Отправлено: 11.09.25 - 11:40
Цитата:
Цитата:
Как всегда, показал свое дно, обругал меня за то, что я типа против убийц и педофилов..
Хотя я всегда сейчас говорю, это же наша Элита, я горжусь ими.
Vit:
Цитата:
А че там ГИП написал? Я не успел прочитать. Походу че то интересное)
Как всегда, показал свое дно, обругал меня за то, что я типа против убийц и педофилов..
Хотя я всегда сейчас говорю, это же наша Элита, я горжусь ими.
Отправлено: 11.09.25 - 11:40
Цитата:
Цитата:
Ты вчера мне солгал, чего уж..
maxsaf:
Цитата:
Ты вчера был пьяный, поэтому т
Ты вчера мне солгал, чего уж..
Отправлено: 11.09.25 - 11:42
Цитата:
Цитата:
Повеселился?
Может быть дело в другом?
Вот как ты ведешься то..
maxsaf:
Цитата:
Повеселился, и хватит
Повеселился?
Может быть дело в другом?
Вот как ты ведешься то..
Т
Отправлено: 11.09.25 - 12:13
Пожалуйста, личные сообщения направляйте в л/с!
Отправлено: 11.09.25 - 12:50
Цитата:
Именно эту правду я и пыталась донести до редакции в удаленном модером посте.
Но, редакция решила, что я оскорбляю БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО, а не констатирую факт.
В результате лжецом выгляжу я
Добринцофф:
Всё таки он лжёт сознательно и регулярно,поэтому в данном случае слово "лжец" не оскорбление,а правда.
Всё таки он лжёт сознательно и регулярно,поэтому в данном случае слово "лжец" не оскорбление,а правда.
Именно эту правду я и пыталась донести до редакции в удаленном модером посте.
Но, редакция решила, что я оскорбляю БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО, а не констатирую факт.
В результате лжецом выгляжу я
Отправлено: 11.09.25 - 12:54
Отправлено: 11.09.25 - 12:55
Отправлено: 11.09.25 - 13:01
Отправлено: 11.09.25 - 16:16
Отправлено: 11.09.25 - 17:55
Цитата:
А я - главным передергивальщиком, потому что мне главред сказал это один раз, не передёргивать, а номерному не сказал ни разу
таноми52:
В результате лжецом выгляжу я
В результате лжецом выгляжу я
А я - главным передергивальщиком, потому что мне главред сказал это один раз, не передёргивать, а номерному не сказал ни разу
Отправлено: 11.09.25 - 17:57
Цитата:
Тебе в "книжке" дали задание народные настроения изучать, почву прощупать? Абайка не справился?
111:
А ведь я написал вполне безобидный комментарий за дружбу народов
А ведь я написал вполне безобидный комментарий за дружбу народов
Тебе в "книжке" дали задание народные настроения изучать, почву прощупать? Абайка не справился?
Отправлено: 11.09.25 - 18:14
Цитата:
maxsaf:Кстати это хорошие скины Марик показал. Но я и не сомневался в таких настрояниях в народе. Осталось только спичку поднести к бочке с порохом.
Отправлено: 11.09.25 - 21:47
Цитата:
Цитата:
Мне там один русский сейчас сказал, что сами грызем друг друга и потому все уезжают, говорю я сам из сожру и не моргну глазом
Vit:
Цитата:
Кстати это хорошие скины Марик показал. Но я
Мне там один русский сейчас сказал, что сами грызем друг друга и потому все уезжают, говорю я сам из сожру и не моргну глазом
