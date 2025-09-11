НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
 
 
Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 17:24
54 тонны пшеницы нового урожая украли с территории "Агрофирмы Диевская". Кражу раскрыли во время осмотра Камаза с прицепом на трассе Аулиеколь – Диевка. Полицейские остановили транспорт на дороге в ходе рейда "Участок" и заподозрили неладное.
абике
Re: Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 17:24
Самонадеянность на честность сотрудников фирмы со стороны директора ТОО является ошибочной, но в тоже время он наверное зарплату сотруднику фирмы мало платит или сотрудник решил забрать свою долю!
сайлау курманов
Re: Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 17:33
В любом деле требуется личное участие,даже император Петр первый провалился под лед, был простужен и вскоре помер. Видимо не доверял....
Vit
Re: Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 17:41
Цитата:
и проводить профилактические беседы с персоналом.


Да плевать всем на эти проф- беседы.
Я кушать хочу, детей одевать, и тд и тп. Там где платят и не дают в обиду трудяг, механизатор не украдёт и горсть зерна. Уже в РФ появились не большие КХ. Где директор посадил трудяг не на зп а на проценты. И все от сторожа до агронома работают честно и с душой. И в конце сезона получают достойную оплату.
Re: Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 21:09
Цитата:
Vit:
Я кушать хочу, детей одевать, и тд и тп. Там где платят и не дают в обиду трудяг, механизатор не украдёт и горсть зерна.

....всё ясно может платят мало,а может хочется больше всех тонкостей не знаем,но воровать не хорошо,ладно тонну две куда не шло,а тут на 54 тонны держи это уже наглость....
Vit
Зерно на 6,5 млн тенге украли в Костанайской области
Отправлено: 11.09.25 - 21:37
Цитата:
родом из Шанхая2022: 54 тонны держи это уже наглость....
Воровать надо по крупному 1 месяц кормит год :lol: 6 лямов разделят на троих. Одна часть комбайнеру, вторая, водителю, третья кому нибудь ещё, может даже агроному) по 2 ляма. Маловато. 8-)
