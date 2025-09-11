НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит Линда
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52538
На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит Линда
Отправлено: 11.09.25 - 14:55
20-21 сентября в преддверии Дня туризма жителей и гостей Оренбурга приглашают на главную площадь города, где состоится большой кулинарный праздник с дегустацией блюд от шеф-поваров из регионов России, ярмаркой локальных мастеров, развлечениями для всей семьи и площадкой для знакомства с туристическими маршрутами Оренбуржья.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18359
Re: На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит...
Отправлено: 11.09.25 - 14:55
#1
Рекламодатели из России вкурсе что они оплачивают рекламу СМИ которые сотрудничали с юсейд?

Их же там так иноагентами могут объявить)
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2129
Re: На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит...
Отправлено: 11.09.25 - 20:57
#2
Цитата:
abaika95:
Рекламодатели из России вкурсе что они оплачивают рекламу СМИ которые сотрудничали с юсейд?


.....а это кто или что за сотрудники такие? можно услышать имена фамилии организации....
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2129
Re: На гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья» выступит...
Отправлено: 11.09.25 - 21:04
#3
.....я обязательно поеду устрою праздник животу...улиток попробую,манты афганские,да арбузы....российскую эстраду послушаю живьём у них под фанеру запрещено не то что наши под фанеру лобают.... :-) :-) :-)
