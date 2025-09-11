Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Операторов связи обяжут предоставлять данные абонентов в Нацстат. Как это повлияет на тарифы
Операторов связи обяжут предоставлять данные абонентов в Нацстат. Как это повлияет на тарифы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 92, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 92
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать